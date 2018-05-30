ES tem o menor número de inscritos no Enem dos últimos quatro anos

O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano registrou o menor número de inscritos no Estado dos últimos quatro anos. Ao todo são 111.956 participantes , 25 mil a menos do que o ano passado, quando foram registrados 137.398 candidatos.

Em 2016, o exame teve 185.963 candidatos no Estado, número que caiu em 2017, quando o Exame deixou de oferecer certificação  isto é, dar o diploma do ensino médio a quem atingisse uma determinada pontuação. O governo federal, em outras ocasiões já atribuiu a esse motivo a queda nas inscrições do Enem em todo o país.

Esta também a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção de taxa foi anterior à inscrição, e que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade. A medida tem como objetivo diminuir o prejuízo na realização das provas.