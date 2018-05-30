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Educação

ES tem o menor número de inscritos no Enem dos últimos quatro anos

Ao todo 111.956 capixabas estão inscritos para participar das provas nos dias 4 e 11 de novembro

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 22:51
O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano registrou o menor número de inscritos no Estado dos últimos quatro anos. Ao todo são 111.956 participantes , 25 mil a menos do que o ano passado, quando foram registrados 137.398 candidatos.
Em 2016, o exame teve 185.963 candidatos no Estado, número que caiu em 2017, quando o Exame deixou de oferecer certificação  isto é, dar o diploma do ensino médio a quem atingisse uma determinada pontuação. O governo federal, em outras ocasiões já atribuiu a esse motivo a queda nas inscrições do Enem em todo o país.
Esta também a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção de taxa foi anterior à inscrição, e que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade. A medida tem como objetivo diminuir o prejuízo na realização das provas.
O Exame será realizado em todo o país nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos. As taxas de inscrição para este ano foi de R$ 90. Somados os 26 Estados e o Distrito Federal 5.513.662 participantes estão confirmados para fazer as provas.

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