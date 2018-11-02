ES tem mais um alerta de temporais com raios e granizo

A soma do calor com o ar úmido e a chegada de uma frente fria no Espírito Santo pode causar temporais no Estado, nesta sexta-feira (2) e no sábado (3), de acordo com o Climatempo.
De acordo com o instituto meteorológico, o temporal deve ocorrer na noite do feriado do Dia de Finados e na madrugada de sábado, no Sul do Estado. Para Vitória, o risco do fenômeno é maior na noite desta quinta-feira (1).
ALERTA DO INPE
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de tempestade de raios, granizo, chuvas intensos e vendaval para 23 cidades do Espírito Santo, que é válido até as 23h59 de sexta-feira (2).