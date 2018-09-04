ES tem alerta de ventos fortes com pancadas de chuva

A instabilidade ganha força a partir da noite desta segunda-feira (3) no Espírito Santo, atingindo principalmente a Grande Vitória, conforme atesta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O alerta emitido é para possibilidade de ventos fortes acompanhado de pancadas de chuva.
De acordo com o comunicado, há possibilidade de ventos de mais de 60 km/h com rajadas no litoral capixaba. Os ventos intensos são reflexo da frente fria prevista para chegar ao ES .
Com a passagem da frente fria, a expectativa é de que as temperaturas caiam até a tarde da próxima quarta-feira (5), quando o tempo volta a esquentar.