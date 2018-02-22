ES tem alerta de temporais e chuvas volumosas

A chuva deve voltar ao Estado nos próximos dias Crédito: Vitor Jubini | GZ

O Instituto Climatempo alertou para o risco de temporais no Espírito Santo a partir desta quinta-feira (22). Uma frente fria está em formação e avança pelo litoral do Rio de Janeiro. Juntamente da circulação de ventos pelo interior do Brasil, ela vai colaborar para o crescimento de nuvens bastante carregadas.

Os meteorologistas alertam para grandes acumulados de chuva especialmente sobre o Sul do Espírito Santo. Na Grande Vitória poderão ter pancadas de chuva com raios de moderada à forte intensidade.

Your browser does not support the audio element. ES em aleta de temporais e chuvas volumosas

Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro também estão em alerta. No Rio, os temporais já começam nesta quarta-feira (21).

INCAPER

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu alerta meteorológico nesta quarta-feira (21). Segundo o órgão, há condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuva intensa.

O Incaper informou que o alerta é válido para todo o estado na sexta-feira (23) e para as regiões ao norte do Rio Doce no sábado (24).

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