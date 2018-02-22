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Tempo

ES tem alerta de temporais e chuvas volumosas

Os meteorologistas alertam para grandes acumulados de chuva especialmente sobre o Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 22:24

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 22:24

A chuva deve voltar ao Estado nos próximos dias Crédito: Vitor Jubini | GZ
O Instituto Climatempo alertou para o risco de temporais no Espírito Santo a partir desta quinta-feira (22). Uma frente fria está em formação e avança pelo litoral do Rio de Janeiro. Juntamente da circulação de ventos pelo interior do Brasil, ela vai colaborar para o crescimento de nuvens bastante carregadas.
Os meteorologistas alertam para grandes acumulados de chuva especialmente sobre o Sul do Espírito Santo. Na Grande Vitória poderão ter pancadas de chuva com raios de moderada à forte intensidade.
ES em aleta de temporais e chuvas volumosas
Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro também estão em alerta. No Rio, os temporais já começam nesta quarta-feira (21).
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu alerta meteorológico nesta quarta-feira (21). Segundo o órgão, há condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de chuva intensa.
O Incaper informou que o alerta é válido para todo o estado na sexta-feira (23) e para as regiões ao norte do Rio Doce no sábado (24). 
VENTOS
Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, para as próximas 24 horas, há alerta de ventos fortes e ondas de até 2,5 metros em todo o litoral capixaba. Em alto mar, as ondas podem chegar a 5 metros. 

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