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Previsão do tempo

ES tem alerta de tempestades com raios e chuva de granizo

Alerta do Inpe é válido para 18 cidades capixabas

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 19:03
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta quinta-feira (9) um aviso de atenção de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para 18 municípios do Espírito Santo. O aviso é valido até as 23h59 desta quinta (9).
Na área indicada no mapa (veja abaixo), o instituto diz que ocorrerão, principalmente a partir desta tarde, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e, localmente, poderão ser intensas, não se descartando a queda de granizo.
18 cidades do Espírito Santo constam no aviso divulgado pelo Instituto nesta quinta (9) Crédito: Reprodução | Inpe
O Inpe alerta e aconselha que as pessoas se protejam dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo e sigam as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.
Já o site Climatempo diz que, no Espírito Santo, o sol ainda predomina nesta quinta-feira (9) e que ainda não tem previsão de chuva para Vitória; a nova frente fria muda o tempo nesta sexta (10).

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