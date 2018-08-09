ES tem alerta de tempestades com raios e chuva de granizo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta quinta-feira (9) um aviso de atenção de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para 18 municípios do Espírito Santo. O aviso é valido até as 23h59 desta quinta (9).
Na área indicada no mapa (veja abaixo), o instituto diz que ocorrerão, principalmente a partir desta tarde, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e, localmente, poderão ser intensas, não se descartando a queda de granizo.
O Inpe alerta e aconselha que as pessoas se protejam dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo e sigam as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.
Já o site Climatempo diz que, no Espírito Santo, o sol ainda predomina nesta quinta-feira (9) e que ainda não tem previsão de chuva para Vitória; a nova frente fria muda o tempo nesta sexta (10).