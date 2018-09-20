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Aviso metereológico

ES tem alerta de tempestade com raios e vendaval em 77 cidades

Há também a possibilidade de chuva de granizo e chuvas intensas; os ventos podem chegar a 60 km/h no litoral do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 19:45

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 19:45

Alerta para 77 cidades do ES Crédito: Reprodução | Inpe
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu na tarde desta quinta-feira (20), um alerta de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para 77 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o instituto, o alerta começa à meia-noite de sexta-feira (21) e termina às 23h59 do mesmo dia. 
RAJADAS DE ATÉ 74 KM/H
A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ventos fortes de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (20).
O aviso é válido até a noite de sexta-feira (21) e o fenômeno pode favorecer a ocorrência de mar agitado.

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