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Previsão do tempo

ES tem alerta de queda brusca na temperatura

A previsão é de que superior a 5ºC; veja lista das cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 17:10

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 17:10

Chuva, tempo frio Crédito: Fernando Madeira
Para quem gosta de temperaturas mais altas e solzão na segunda-feira, não foi difícil levantar da cama hoje com o céu encoberto de nuvens e o clima friozinho. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta segunda (27) para uma possível queda de mais de 5ºC na temperatura do Espírito Santo.
Na lista, 75 cidades do Estado podem ser atingidas pelo frio intenso; entre elas, Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari e Vila Velha. O alerta é válido até as 23h59 de hoje.
Segundo o Climatempo, podem ocorrer ventos de até 28 km/h e pode fazer até 20ºC. O tempo deve permanecer nublado com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

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