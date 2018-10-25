ES tem alerta de chuvas volumosas com trovoadas

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo a partir desta quinta-feira (25) deixa o tempo instável em todo o Estado, de acordo com o boletim meteorológico divulgado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) na tarde desta quarta-feira (24). Há previsão de pancadas de chuva, com trovoadas e rajadas de vento.
Na quinta, segundo o instituto, podem ocorrer pancadas de chuva com acumulado de até 90 mm acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos de 30 a 45 km/h.
Na sexta (26), o tempo permanece estável e o dia fica chuvoso em todo o Estado. Em alguns pontos, a expectativa é de chuva intensa, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, que podem chegar a 50 km/h. A previsão é que chova cerca de 50 mm.
Já no sábado, o dia será de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva, em alguns momentos, em todo o Estado. Os ventos devem chegar a 50 km/h e o acumulado pode chegar a 40 mm.
ALERTAS
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiram alerta de chuvas intensas em para cidades capixabas para esta quinta-feira (25).