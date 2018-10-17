ES tem alerta de chuva forte com raios e ventos de até 80 km/h

Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo na madrugada desta quarta-feira (17). De acordo com o instituto Climatempo, os ventos úmidos que sopram do mar espalham muitas nuvens carregadas na faixa litorânea do Estado. A previsão é de que, nesta quarta-feira (17), a chuva engrosse em alguns momentos, de modo que até o fim desta noite todas as regiões do Estado estão sujeitas a chuva forte e volumosa, com muitos raios e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h com risco de alagamento nas cidades. A madrugada foi de chuva forte e intensa em boa parte dona madrugada desta quarta-feira (17). De acordo com o instituto, os ventos úmidos que sopram do mar espalham muitas nuvens carregadas na faixa litorânea do Estado. A previsão é de que, nesta quarta-feira (17), a chuva engrosse em alguns momentos, de modo que até o fim desta noite todas as regiões do Estado estão sujeitas a chuva forte e volumosa, com muitos raios e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h com risco de alagamento nas cidades.

Inmet) mostram que das 9h desta terça-feira (16) e 9h de hoje (17), o acumulado de chuva é de 17 milímetros, na capital capixaba. O instituto afirma que, em Vitória e em algumas cidades do interior, chove desde terça (16) sem parar. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia () mostram que das 9h desta terça-feira (16) e 9h de hoje (17), o acumulado de chuva é de 17 milímetros, na capital capixaba. O instituto afirma que, eme em algumas cidades do interior, chove desde terça (16) sem parar.

Ibiraçu, na estação da Avenida Getúlio Vargas, um volume de 34,7 milímetros, entre 5 e 7h da manhã. Em João Neiva, no mesmo período, choveu 31,4 milímetros segundo o órgão. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou em, na estação da Avenida Getúlio Vargas, um volume de 34,7 milímetros, entre 5 e 7h da manhã. Em, no mesmo período, choveu 31,4 milímetros segundo o órgão.

Os meteorologistas do Climatempo informam que no oeste capixaba, nas cidades que fazem divisa com Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens e, por causa do forte aquecimento, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia.

E NO FIM DE SEMANA?

A previsão é de que o tempo continue bastante instável em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (18) com muita nuvem e chuva várias vezes ao longo do dia. Não há risco de temporal, no entanto, a chuva pode cair de forma intensa em algumas localidades do Estado.

Já na sexta-feira (19), o sol deve aparecer com mais força em Vitória e a temperatura deve subir. O instituto diz que o dia será mais quente, o que aumenta o risco de chuva forte no fim de tarde e à noite.