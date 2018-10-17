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Previsão do tempo

ES tem alerta de chuva forte com raios e ventos de até 80 km/h

Aviso de atenção é válido até o fim da noite desta quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:45

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:45

Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A madrugada foi de chuva forte e intensa em boa parte do Espírito Santo na madrugada desta quarta-feira (17). De acordo com o instituto Climatempo, os ventos úmidos que sopram do mar espalham muitas nuvens carregadas na faixa litorânea do Estado. A previsão é de que, nesta quarta-feira (17), a chuva engrosse em alguns momentos, de modo que até o fim desta noite todas as regiões do Estado estão sujeitas a chuva forte e volumosa, com muitos raios e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h com risco de alagamento nas cidades.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que das 9h desta terça-feira (16) e 9h de hoje (17), o acumulado de chuva é de 17 milímetros, na capital capixaba. O instituto afirma que, em Vitória e em algumas cidades do interior, chove desde terça (16) sem parar.
> Semana deve ser de tempo nublado e chuva em todo Espírito Santo
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou em Ibiraçu, na estação da Avenida Getúlio Vargas, um volume de 34,7 milímetros, entre 5 e 7h da manhã. Em João Neiva, no mesmo período, choveu 31,4 milímetros segundo o órgão.
Os meteorologistas do Climatempo informam que no oeste capixaba, nas cidades que fazem divisa com Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens e, por causa do forte aquecimento, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia.
E NO FIM DE SEMANA?
A previsão é de que o tempo continue bastante instável em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (18) com muita nuvem e chuva várias vezes ao longo do dia. Não há risco de temporal, no entanto, a chuva pode cair de forma intensa em algumas localidades do Estado.
Já na sexta-feira (19), o sol deve aparecer com mais força em Vitória e a temperatura deve subir. O instituto diz que o dia será mais quente, o que aumenta o risco de chuva forte no fim de tarde e à noite.
E se você planejou "pegar uma praia" no sábado, a notícia não é boa. Uma nova frente fria deve se aproximar do centro-sul do Espírito Santo e as condições de chuva irão aumentar na capital. O tempo volta a ficar instável no fim de semana.

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