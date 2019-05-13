DENTRO DO ESPERADO

ES tem 67% de cobertura vacinal contra a gripe

Campanha vai até 31 de maio e meta é de 90% de vacinação

Publicado em 13 de maio de 2019 às 23:02 - Atualizado há 6 anos

Vacinação: imunização na rede pública protege contra três vírus de gripe Crédito: Arquivo

A Campanha de Vacinação contra a gripe vai entrando na reta final e a Secretaria Estadual de Saúde contabiliza os imunizados. Até esta segunda-feira (13), 705.813 pessoas foram vacinadas em todo o Estado, o que equivale a 66,99% de cobertura vacinal. A meta do Ministério da Saúde é de 90%, mas segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, o Estado está dentro da esperado.



“Estamos trabalhando com uma meta semanal de 10% de cobertura, e no dia D a gente tinha uma meta um pouco maior, de 20%, tendo em vista que é um dia de mobilização. Então, o ES estando com 66,99% de cobertura está dentro do previsto, porque a gente encerra essa quinta semana com uma meta de 70%”, explicou.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, diz que a cobertura vacinal no Estado está dentro da esperado Crédito: José Carlos Schaeffer

Do público-alvo somente os indígenas já bateram a meta, com 107,61% de cobertura. Em seguida vem os idosos (82,40%), puérperas (77,81%) e crianças (64,86%). Todos esses citados fazem parte do grupo com fator de risco mais elevado. Segundo Danielle, a intenção é de que todos atinjam a meta de 90%.

“Relacionado ao público com fator de risco, que é o idoso, pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas, crianças e indígenas, nós estamos tendo uma boa adesão, mas queremos chegar até 31 de maio com 90% de cobertura que é a meta mínima”, disse.

Notificações

Em 2019, a Secretaria de Saúde já registrou 55 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Estado, sendo 29 casos por Influenza A (H3N2), 21 casos por Influenza A (H1N1) e cinco casos por Influenza B. Deste total, seis pessoas morreram, sendo três casos por Influenza A (H3N2), dois por Influenza A (H1N1) e um por Influenza B. A coordenadora explica que a vacina oferecida no SUS combate os três tipos de Influenza com casos já registrados.

“A vacina disponibilizada pelo SUS é trivalente. As cepas da vacina são recomendadas pela OMS baseado em estudos epidemiológico que demonstram quais vírus que possivelmente circularão na próxima temporada da Influenza. Por isso que é importante que as pessoas recebam a vacina anualmente, porque você pode ter mudança da cepa presente na vacina para coincidir com as cepas que vão circular no ambiente e porque a imunidade da vacina gira de 6 meses a 1 ano”, reforçou.

Reforço

Para intensificar a vacinação no público-alvo, o Estado e os municípios trabalham em conjunto. Danielle Grillo explica que além dos postos de saúde, as prefeituras desenvolvem ações em outros locais como escolas, shoppings e igrejas, para que a imunização atinja mais pessoas.

Em Vila Velha, este trabalho é desenvolvido nas creches para a maior imunização das crianças, como explica a referência técnica de imunização do município, Valeska Cordeiro. “A gente tem um cronograma montado até o dia 31 de maio para ir em todas as creches municipais e alcançar a meta das crianças que ainda não foram vacinadas”.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 10 de abril e segue até 31 de maio em todo o país. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde; indígenas; idosos; professores; pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico; população privada de liberdade, incluindo jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e profissionais das forças de segurança e salvamento.

