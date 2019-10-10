Publicado em 10 de outubro de 2019 às 14:52
- Atualizado há 6 anos
O Governo do Estado anunciou que está desenvolvendo uma plataforma para monitorar mulheres com medidas protetivas e seus agressores. A informação foi passada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, durante o lançamento do aplicativo "APP 190 ES", em que pessoas poderão acionar o Ciodes pelo celular.
O objetivo do projeto é criar uma tecnologia capaz de emitir alertas tanto para vítima, quanto para o agressor quando houver uma aproximação indevida. Ao mesmo tempo, uma Central de Monitoramento também receberia um alerta e, caso a aproximação continue acontecendo, uma viatura da Polícia Militar seria enviada para o local.
“Temos grande preocupação com a ampliação de medidas protetivas para mulheres que sofrem violência doméstica. Estamos com outro projeto para que a gente possa monitorar, se possível, agressor e vítima, de forma que numa Central de Monitoramento a gente consiga perceber uma aproximação indevida, alertar a vítima e o agressor e despachar um recurso operacional caso essa aproximação continue acontecendo”, disse o secretário Roberto Sá.
Ainda de acordo com o secretário, a plataforma está em fase de projeto e deve ser apresentada até o fim deste ano.
