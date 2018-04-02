ES não teve reflexos do terremoto na Bolívia

Apesar de ter causado reflexos em pelo menos cinco estados brasileiros, o terremoto que atingiu o distrito de Chuquisaca, na Bolívia, na manhã desta segunda-feira (2), em princípio, não gerou abalos no Espírito Santo, apesar de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, terem sofrido tremores em decorrência do terremoto na Bolívia.
A informação é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), que tem feito o mapeamento dos locais atingidos de acordo com relatos que tem recebido de moradores de São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.
Especialistas do observatório explicaram que provavelmente o terremoto não pode ser percebido pelos capixabas porque a profundidade foi de 557 quilômetros, que faz com que o abalo chegue à superfície terrestre já com pouca energia, o que reduz a possibilidade de causar prejuízos em regiões mais distantes de onde o tremor teve início. O terremoto foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
FORTE TREMOR NA BOLÍVIA
Um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter na Bolívia provocou tremores em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul.
Na região da Avenida Paulista, trabalhadores e moradores relataram ter sentido prédios tremerem, sobretudo nos andares mais elevados.
Alguns dos edifícios na região foram evacuados, segundo moradores. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o terremoto na Bolívia ocorreu às 9h40 a uma profundidade de 555 km.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência foi registrada em razão do abalo sísmico. Duas viaturas foram enviadas para averiguar os relatos na Rua Cincinato Braga, via paralela à Avenida Paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.
Em Brasília, foram sentidos tremores no Setor Comercial Sul, no centro da capital. Prédios também foram esvaziados. Também foram esvaziados as sedes da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça.