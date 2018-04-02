ES não teve reflexos do terremoto na Bolívia

Servidores deixam prédio no Setor Comercial Sul em Brasília, após tremor de terra Crédito: José Cruz | Agência Brasil

Apesar de ter causado reflexos em pelo menos cinco estados brasileiros, o terremoto que atingiu o distrito de Chuquisaca, na Bolívia, na manhã desta segunda-feira (2), em princípio, não gerou abalos no Espírito Santo, apesar de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, terem sofrido tremores em decorrência do terremoto na Bolívia.

A informação é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), que tem feito o mapeamento dos locais atingidos de acordo com relatos que tem recebido de moradores de São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Especialistas do observatório explicaram que provavelmente o terremoto não pode ser percebido pelos capixabas porque a profundidade foi de 557 quilômetros, que faz com que o abalo chegue à superfície terrestre já com pouca energia, o que reduz a possibilidade de causar prejuízos em regiões mais distantes de onde o tremor teve início. O terremoto foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

FORTE TREMOR NA BOLÍVIA

Um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter na Bolívia provocou tremores em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul.

Na região da Avenida Paulista, trabalhadores e moradores relataram ter sentido prédios tremerem, sobretudo nos andares mais elevados.

Alguns dos edifícios na região foram evacuados, segundo moradores. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o terremoto na Bolívia ocorreu às 9h40 a uma profundidade de 555 km.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência foi registrada em razão do abalo sísmico. Duas viaturas foram enviadas para averiguar os relatos na Rua Cincinato Braga, via paralela à Avenida Paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.