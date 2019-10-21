Home
>
Grande Vitória
>
ES faz plano de emergência para chegada de óleo ao litoral capixaba

ES faz plano de emergência para chegada de óleo ao litoral capixaba

Governo criou um Comitê de Preparação da Crise e planeja ida de equipes a municípios no Litoral Norte do Estado. Ainda não é possível prever em quanto tempo o Estado poderá ser afetado pelas manchas que atingiram a costa do Nordeste

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:22

 - Atualizado há 6 anos

Mancha de óleo na praia do Nordeste Crédito: Adema/Governo de Sergipe

Com o avanço do óleo no litoral do Nordeste, que já afeta o Sul da Bahia – a cerca de 500 quilômetros do Espírito Santo, o governo do Estado está se planejando para evitar danos também no litoral capixaba e estabeleceu um plano de emergência para enfrentar a crise. 

Recomendado para você

Apesar de o fornecimento de energia já ter sido restabelecido, a EDP informou, em nota, que ainda não sabe o que provocou o incidente

Transformador pega fogo em poste e incêndio chama a atenção na Serra

Câmeras de videomonitoramento registraram o furto da fiação na madrugada desta sexta-feira (19), no Centro da Capital

Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Nesta segunda-feira (21), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) realizou a terceira reunião de alinhamento com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Defesa Civil,  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Capitania dos Portos para a condução do plano que visa construir ações preventivas sobre o óleo que avança na costa brasileira.

Leia mais

Mourão anuncia reforço do Exército para combate a manchas de óleo

"ES está preparado para agir?", questiona leitora sobre óleo em praias

Manchas de óleo atingem Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia

Neste encontro, segundo a assessoria de imprensa da Seama, foi estabelecido um Comitê de Preparação da Crise, formado por representante da Marinha, do Ibama, do ICMBio e da secretaria, que fará a coordenação dos trabalhos. Também foram criados grupos de trabalho com diferentes temáticas, como: Institucional/Municípios, Técnico, Comunicação, Segurança/EPI´s, Fauna, Unidades de Conservação e Logística.

EQUIPES NOS MUNICÍPIOS COM MAIOR RISCO

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, já está sendo articulada uma reunião com gestores municipais de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para unificação de informações e de ações preventivas. Equipes técnicas vão se deslocar para os municípios ainda nesta semana.

E também será agendada uma visita de representantes da Seama e do Iema à Bahia para verificação dos procedimentos de governança, e das atividades práticas de recuperação e limpeza das praias e do manuseio da fauna oleada, entre outras. A previsão da viagem também é para esta semana ou, no máximo, no início da próxima. 

A Seama esclarece que ainda não é possível precisar a chegada do óleo ao Espírito Santo, porém o monitoramento é contínuo. A secretaria está em contato permanente com os gestores costeiros baianos, e recebe a todo momento informações atualizadas dos órgãos federais de meio ambiente.

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco por ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco por ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco por ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco por ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano por Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
Mancha de óleo na praia do Nordeste por Adema/Governo de Sergipe
Tonel de petróleo encontrado nas areias da Barra dos Coqueiros, em Sergipe por Adema | Reprodução
Manchas de óleo no litoral de Sergipe por Governo de Sergipe
Mancha de óleo atinge 39 praias do litoral nordestino. A praia de Ponta dos Mangues, em Sergipe, foi uma delas. por Divulgação | Brenda Dantas
1 de 9
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco por ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixaba litoral capixaba

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais