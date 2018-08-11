'Equipe de segurança sempre checava campo antes', diz morador

Pessoas que moram na região do acidente. Crédito: Marcelo Prest

Um barulho forte e muita fumaça. A queda do helicóptero da Polícia Militar em uma fazenda de Domingos Martins, na tarde dessa sexta-feira (10), deixou assustado quem mora próximo da região. Na aeronave estavam o governador Paulo Hartung, a primeira dama Cristina Gomes, a pilota e capitã da PM Elizabeth Pereira Bergamin, e o copiloto Capitão Vargas. Ninguém se feriu.

Your browser does not support the audio element. Acidente em Domingos Martins - segundo morador, equipe de segurança não checou o local antes

Na manhã deste sábado, moradores da região serrana contaram o que viram na hora do acidente e como foram os minutos que se seguiram após o helicóptero bater na trave móvel que estava no meio do gramado da fazenda do Incaper. A dona de casa Carla Onilia Martins Coelho, que mora ao lado do campo, diz que o suto foi grande.

Carlas Onilia Martins Coelho, presenciou de casa o acidente. Crédito: Marcelo Prest

"A gente vê ele descendo, tudo certinho. A gente até filma, porque eu tenho um sobrinho que gosta muito. Ontem não deu tempo de filmar, porque eu estava dentro de casa e só escutei o barulho. Saí correndo, aquele fumaceiro, aí vi eles saindo, andando, e graças a Deus não aconteceu nada. Foi um susto muito grande", contou.

Ainda de acordo com a dona de casa, populares foram os primeiros a oferecer ajuda. "Teve bastante gente que quis ir lá socorrer, mas falaram que estava tudo bem. Ela conseguiu abrir a porta. Meu marido mesmo foi lá correndo para ver se precisavam de ajuda. Veio Corpo de Bombeiros, Polícia, tudo. Vi o governador, a esposa, sair andando, tudo normal", afirmou.

Waltencir Piseta toma conta do campo. Crédito: Marcelo Prest

EQUIPE DE SEGURANÇA

Morador da região e responsável por tomar conta do campo onde o helicóptero caiu, Waltencir Pizzeta contou que, ao contrário do que acontece na maior parte das vezes em que uma aeronave se dirige para o local, desta vez nenhuma equipe de segurança esteve no campo antes do helicóptero pousar.

"Sempre que ele (Paulo Hartung) vem aqui ele pousa nesse campo, é normal, isso já aconteceu várias vezes. Os alunos da escola fazem educação física no campo e as crianças da comunidade também jogam bola no campo. Mas geralmente chega gente antes do helicóptero pousar para ver, uma equipe de segurança para ver como estão as coisas, dessa vez não veio ninguém. Foi difícil, um susto muito grande", revelou.

Com informações de Eduardo Dias.

O ACIDENTE

A aeronave Harpia 05, modelo Helibrás AS-350B2 Esquilo da Polícia Militar, decolou às 16h18 da Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. Embora o compromisso não estivesse na agenda pública do dia, o governador Paulo Hartung seguia para um festival de cinema realizado em Domingos Martins, de acordo com a assessoria de imprensa.

O acidente com o helicóptero da PM aconteceu nesta sexta-feira (10) em Domingos Martins Crédito: Reprodução

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o acidente ocorreu às 16h45 durante manobra de pouso em uma fazenda do Estado, pertencente ao Incaper e localizada no limite entre os municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.

Ao pousar na fazenda do Incaper, a cauda do helicóptero teria atingido uma trave do campo de futebol durante o procedimento de pouso. O governador, a primeira-dama Cristina Gomes e os pilotos, ainda de acordo com a assessoria, não tiveram ferimentos e passam bem.

"Ao se aproximar para pouso e realizar manobra no campo, às 16h45 desta sexta-feira (10), a aeronave se desgovernou, vindo um dos rotores a colidir com o solo. Os pilotos adotaram as providências que o caso requeria, saindo do helicóptero o mais rápido possível, auxiliando os passageiros. Todos os ocupantes conseguiram sair ilesos. O Harpia 05, a princípio, teve perda total", informou a assessoria do Governo do ES.

helicóptero caiu depois de bater em uma trave móvel que estava posicionada no meio do gramado de um campo de futebol da fazenda. De acordo com testemunhas, a trave móvel é colocada no meio do campo porque o local é usado para a prática de Educação Física de uma escola na região. O local foi utilizado pelas crianças minutos antes do acidente.

AGILIDADE DE PILOTA EVITOU TRAGÉDIA

O acidente com o helicóptero da PM aconteceu nesta sexta-feira (10) em Domingos Martins Crédito: Reprodução

As causas do acidente ainda são desconhecidas mas, de acordo com os especialistas, é possível dizer que a rapidez da pilota Elizabeth Pereira Bergamin evitou que o acidente tomasse maiores proporções.

Francisco Neto, piloto e instrutor de voo há 30 anos, ressaltou que é difícil afirmar com precisão o que aconteceu no local. Ele explica que aeronaves como a Harpia 05 são aptas a operar em qualquer local, mesmo os de difícil acesso, mas que alguns obstáculos podem causar problemas aos pilotos.

Dentro do meio aeronáutico, afirmar qualquer coisa sem ter acesso aos relatórios de perícia é uma sandice. Não dá para saber exatamente o que aconteceu. Obstáculos podem ser de difícil visualização. Com uma autoridade à bordo a responsabilidade é maior, o que aumenta a tensão do piloto, pontuou Francisco.

Ao analisar as imagens do acidente, o piloto afirmou que a reação de Elizabeth, que conduzia a aeronave, foi bastante ágil. Ela fez tudo certinho. Pelo que eu vejo nas fotos ela fez um ótimo trabalho. Pela experiência que tenho, a reação dela foi muito rápida. Do contrário, provavelmente ninguém estaria vivo.

Outros pilotos consultados pela reportagem concordaram com a avaliação de Francisco e afirmaram que para que todos saíssem com vida, a pilota teve uma reação praticamente instantânea.

POSSÍVEIS CAUSAS

De acordo com os especialistas consultados, apesar da dificuldade de esclarecer com precisão as causas do acidente, é possível levantar duas hipóteses. Uma delas é a de que o helicóptero teria batido na trave do campo de futebol, conforme afirma a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do governo do Estado.

No caso da batida, Francisco explicou que quando o rotor da cauda da aeronave - que conhecemos como hélice - é danificado, perde-se a estabilidade. Se o helicóptero perde o rotor da cauda por alguma razão, a aeronave tende a girar em torno do seu eixo de maneira descontrolada, explicou.

Acidente com helicóptero da PM Crédito: Marcelo Prest

Nesses casos, de acordo com o piloto, é necessário ser bastante técnico para evitar tragédias. Se o piloto age com rapidez, consegue salvar os ocupantes da aeronave. É necessário fazer uma manobra de autorrotação, diminuir a potência e deixar que a aeronave chegue no chão, disse.

Uma outra hipótese seria um efeito chamado ressonância - que pode acontecer tanto no pouso, quando na decolagem -, quando o deslocamento do ar acontece de forma muito intensa desestabilizando a aeronave. Nesse caso, a aeronave pode ter sofrido um fenômeno conhecido por "Mast Bumping". Isso ocorre com mais frequência em helicópteros com rotor tripá, que possui três pás de hélices, como o Harpia 05.