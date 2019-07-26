Home
Entorno do Mercado da Capixaba será impulsionado por revitalização

Atualmente o entorno do Mercado da Capixaba conta com mais de 30 lojas vazias. A expectativa é que esses comerciantes retornem ao local

Publicado em 26 de julho de 2019 às 00:24

 - Atualizado há 6 anos

Mercado da Capixaba, Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Um dos marcos do Centro de Vitória, o histórico prédio do Mercado da Capixaba tem previsão para ser reformado a partir do início de 2020 e deve se firmar como centro cultural e gastronômico. A expectativa é que essa restauração impulsione também o desenvolvimento de todo entorno do local, entre as avenidas Jerônimo Monteiro e a Princesa Isabel. Atualmente, a região do entorno do prédio mais de 30 lojas de portas fechadas, de acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES).

No projeto de revitalização, está prevista, inclusive, a criação de rua exclusiva para pedestres, o que promete melhorar a acessibilidade do local. A analista do Sebrae-ES Clébia Pettene acredita que, com a reformulação do Mercado da Capixaba, a tão aguardada revitalização do Centro de Vitória ganha força.

Entorno do mercado da Capixaba será impulsionado por revitalização

“Nós temos um trabalho muito grande pela frente com essa revitalização do Mercado da Capixaba. E nós esperamos que isso revitalize todo o Centro. Isso vai ser muito fortalecedor para qualquer comerciante do bairro”, destacou.

A analista ainda faz uma projeção sobre a retomada do comércio da área.

“Já mapearam todo aquele entorno e hoje nós temos mais de 30 lojas fechadas. Espera-se com essa revitalização retomar com aquelas pessoas que saíram do Centro para elas voltarem, esse é o objetivo de fazer esse trabalho lá”, afirmou.

> Mercado da Capixaba será concedido seguindo modelo de quiosques

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, destaca que o Mercado da Capixaba como polo cultural e gastronômico vai irradiar melhorias no entorno.

“A revitalização dos pontos comerciais é algo muito importante para a cidade. E agora a gente quer dar uma recuperada nesses polos comerciais. Vou citar o Centro como um exemplo. A prefeitura tem ações estruturantes, ela vai reformar principalmente ali o Mercado da Capixaba, dar uma vida nova para aquele espaço na Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel”, finalizou.

EXEMPLO CATARINENSE

O projeto de revitalização do Centro de Vitória pode ter influências de um processo que recuperou uma rua em Florianópolis (SC). O Sebrae-ES promove até essa sexta-feira (26) em Vitória e outras cidades da região metropolitana um ciclo de visitas, reuniões e palestras com a empresária Rose Macedo, que liderou o processo na Rua Vidal Ramos, na capital catarinense, transformando o local antes abandonado em um shopping a céu aberto.

O projeto de revitalização no sul do país se tornou modelo para diferentes lugares do Brasil. A própria empresária Rose Macedo já esteve em outras cidades dividindo suas experiências. Ela afirma que acompanha o cenário no Centro de Vitória e destaca as potencialidades do local:

“Tem muitas ruas que podem ser revitalizadas aqui no Estado. O Mercado da Capixaba vai ser um grande caso de sucesso depois de ser revitalizado”, finalizou.

