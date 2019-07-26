Entorno do mercado da Capixaba será impulsionado por revitalização

Publicado em 26 de julho de 2019 às 00:24
Um dos marcos do Centro de Vitória, o histórico prédio do Mercado da Capixaba tem previsão para ser reformado a partir do início de 2020 e deve se firmar como centro cultural e gastronômico. A expectativa é que essa restauração impulsione também o desenvolvimento de todo entorno do local, entre as avenidas Jerônimo Monteiro e a Princesa Isabel. Atualmente, a região do entorno do prédio mais de 30 lojas de portas fechadas, de acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES).
No projeto de revitalização, está prevista, inclusive, a criação de rua exclusiva para pedestres, o que promete melhorar a acessibilidade do local. A analista do Sebrae-ES Clébia Pettene acredita que, com a reformulação do Mercado da Capixaba, a tão aguardada revitalização do Centro de Vitória ganha força.
“Nós temos um trabalho muito grande pela frente com essa revitalização do Mercado da Capixaba. E nós esperamos que isso revitalize todo o Centro. Isso vai ser muito fortalecedor para qualquer comerciante do bairro”, destacou.
A analista ainda faz uma projeção sobre a retomada do comércio da área.
“Já mapearam todo aquele entorno e hoje nós temos mais de 30 lojas fechadas. Espera-se com essa revitalização retomar com aquelas pessoas que saíram do Centro para elas voltarem, esse é o objetivo de fazer esse trabalho lá”, afirmou.
O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, destaca que o Mercado da Capixaba como polo cultural e gastronômico vai irradiar melhorias no entorno.
“A revitalização dos pontos comerciais é algo muito importante para a cidade. E agora a gente quer dar uma recuperada nesses polos comerciais. Vou citar o Centro como um exemplo. A prefeitura tem ações estruturantes, ela vai reformar principalmente ali o Mercado da Capixaba, dar uma vida nova para aquele espaço na Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel”, finalizou.
EXEMPLO CATARINENSE
O projeto de revitalização do Centro de Vitória pode ter influências de um processo que recuperou uma rua em Florianópolis (SC). O Sebrae-ES promove até essa sexta-feira (26) em Vitória e outras cidades da região metropolitana um ciclo de visitas, reuniões e palestras com a empresária Rose Macedo, que liderou o processo na Rua Vidal Ramos, na capital catarinense, transformando o local antes abandonado em um shopping a céu aberto.
O projeto de revitalização no sul do país se tornou modelo para diferentes lugares do Brasil. A própria empresária Rose Macedo já esteve em outras cidades dividindo suas experiências. Ela afirma que acompanha o cenário no Centro de Vitória e destaca as potencialidades do local:
“Tem muitas ruas que podem ser revitalizadas aqui no Estado. O Mercado da Capixaba vai ser um grande caso de sucesso depois de ser revitalizado”, finalizou.
