Enterro de vítima de acidente na Serra é marcado por comoção e revolta

Sem a presença da mulher e da filha, que ainda estão internadas no Hospital Jayme dos Santos Neves, o corpo de Wileçon Ferreira da Silva, vítima de um motorista embriagado em Jacaraípe, na Serra, na noite desse domingo (21), foi enterrado na manhã desta terça-feira (23). Abalada, a mãe de Wileçon precisou ser amparada ao sair da igreja.

Um dos irmãos da vítima veio de São Paulo e não via Wileçon há seis anos. Ele permaneceu ao lado da mãe todo o tempo. O velório aconteceu na igreja Assembléia de Deus, no bairro Costa Dourada, em Jacaraípe, na Serra.

O sentimento durante o velório e o enterro foi de revolta pelas circunstâncias do acidente e, de acordo com declarações de familiares, pelo fato do motorista Neucimar Perez Freire, 46 anos, que provocou o acidente, não ter sido conduzido imediatamente para o presídio.

O primo de Wileçon, José Elias Nunes, de 59 anos, diz que via situações como essa acontecer em outras famílias, mas só agora entende a angústia que isso causa em uma família. Ele afirma ainda que espera que Neucimar seja punido e que não concorda que haja possibilidade de fiança no caso.

O enterro de Wileçon aconteceu no cemitério São Domingos, em Macafé, na Serra, sobre aplausos e forte comoção dos parentes.