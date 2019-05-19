Entenda o porquê do mau tempo no Espírito Santo

Alagamento na Avenida César Hilal, em Vitória, na manhã deste sábado (18) Crédito: Vitor Jubini

O mau tempo que castigou a Grande Vitória e também algumas cidades do interior foi resultado de um encontro de um canal de umidade vinda do oceano com uma frente fria. Mas é um outro fenômeno que explica o motivo do grande volume pluvial ter se concentrado principalmente na Região Metropolitana.

Segundo o coordenador do Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural), Hugo Ramos, a tempestade acabou ficando entre o mar e as montanhas, formando grandes nuvens de chuva que não conseguiram se espalhar por outras regiões do Estado.

“Isso resultou em grandes acumulados para o mês de maio, que é uma transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. As chuvas de ontem já superaram a média para o mês no Estado”, comenta.

MAIS CHUVA

O mau tempo deve continuar até domingo (19), segundo as previsões. Neste sábado (18), de acordo com o Instituto Climatempo, ainda há previsão de mais chuva volumosa. Por isso, é importante a população ficar em alerta. Segundo o instituto, a chuva vai ficar menos intensa na segunda-feira, quando o sol volta aparecer.

O Climatempo afirmou, ainda, que a chuva que caiu no Espírito Santo ficou entre as mais elevadas do Brasil no período entre 9 horas do dia 17 e 9 horas do dia 18 de maio.

O Instituto de Meteorologia (Inmet) ainda reforça que pode ocorrer chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

ONDAS DE ATÉ 3 METROS

O mau tempo no Espírito Santo continua influenciando o movimento das marés. De acordo com um boletim da Marinha, divulgado na tarde de ontem, a persistência dos ventos e um sistema de alta pressão no litoral Sul/Sudeste poderá provocar ressaca e o litoral capixaba pode receber ondas de até 3 metros de altura.

METEOROLOGISTA EXPLICA: