Enteado de homem morto em acidente na Serra recebe alta médica

Caminhonete destruída após se envolver em acidente na avenida Audifax Barcelos, na Serra, neste domingo (21) Crédito: Bernardo Coutinho

Uma das vítimas do grave acidente entre dois carros que aconteceu na noite do último domingo (21), o adolescente Rhandres Ferreira da Silva, de 12 anos, enteado do motorista Wileçon Ferreira da Silva, que morreu na colisão, teve alta do Hospital Infantil na noite desta segunda-feira (22). A informação foi confirmada por um dos familiares do garoto.

De acordo com a tia de Rhandres, Alciméia Ferreira, o menino deslocou a bacia no acidente e terá que ficar pelo menos 15 dias de repouso em casa, sem poder colocar os pés no chão.

A mãe de Rhandres, Luciene Ferreira, fez uma cirurgia no abdômen e ainda está internada. A filha do motorista que morreu, Nauane Nascimento, de 14 anos, também continua internada. As duas estão no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

O ACIDENTE

Neucimar Peres Freire, 46 anos, ao ignorar uma série de leis de trânsito, acabou invadindo a contramão com sua caminhonete S10 e batendo de frente contra outro veículo. Da imprudência surge a tristeza: uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas.

O acidente aconteceu às 21h na Avenida Audifax Barcelos. De acordo com a Polícia Militar, Neucimar Peres tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido e provocou a batida.

A vítima, Wileçon Ferreira da Silva, 42, dirigia um Corsa sedã preto e morreu preso entre as ferragens de seu carro. Ele voltava para sua casa, em Costa Dourada, na Serra, após um dia de trabalho no lava a jato da família. Com ele, seguiam a esposa, de 48 anos; o enteado, de 12; um funcionário, de 19, e a filha dele, de 14.

Pouco antes de bater no Corsa, Neucimar havia ultrapassado um Celta, batendo na porta da frente do veículo. A condutora teve ferimentos leves.

Neucimar foi autuado em flagrante por embriaguez, já que o teste do bafômetro apontou 0.75 mg/l de álcool em seu sangue. O limite máximo é de 0,34 mg/l para configurar crime. Mesmo embriagado, ele transportava outras nove pessoas na S10, das quais seis são crianças entre 2 e 14 anos.

Além de estar embriagado, de transportar passageiros em excesso e de tentar fazer ultrapassagens proibidas, Neucimar estava com o licenciamento do veículo vencido desde 2014. Já o Certificado de Segurança Veicular (CSV) não valia mais desde 2015.

Segundo o Capitão Hércules, da 1ª Companhia da Polícia Militar, esta é a terceira vez que Neucimar bebe antes de dirigir. O primeiro flagrante ocorreu em 2008, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, mas a suspensão da carteira só ocorreu entre 2012 e 2013. Em 2014, ele foi pego cometendo a mesma infração, mas até hoje o processo de suspensão de sua habilitação está aberto.

PRISÃO