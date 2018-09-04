MEC divulgou os dados do Ideb nesta segunda-feira (03) Crédito: JOAO BITTAR / UNESCO -MEC

O baixo resultado nos anos finais do ensino fundamental, 8° e 9° ano, é hoje a maior pedra no sapato dos municípios capixabas. Das 65 cidades que tiveram dados divulgados, 53 não atingiram a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC) no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os dados fazem referência ao desempenho das escolas da rede municipal em 2017. O MEC não divulga as informações de cidades que não têm mais de 20 alunos por classe.

Nenhum município da Grande Vitória atingiu a meta e quatro cidades da região estão entre as dez com menores índices do Estado: Serra, Viana, Cariacica e Fundão. Fundão e Cariacica tiveram nota 3,8 no ranking de 2017, bem abaixo das metas estabelecidas para os municípios que eram, respectivamente, 5,2 e 4,9.

Serra e Viana apresentaram 4 no Ideb, índice também inferior ao que era projetado para as cidades - 5,1 e 4,7.

Infraestrutura precária, erros na formação de professores e o número de alunos que estão atrasados na série colaboram para a performance deficitária dos municípios no geral. O presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo, Vilmar Lugão de Britto, analisa que as escolas da rede vêm melhorando ao longo dos anos, mas diz que os alunos anos finais continuam distante do rendimento ideal. Uma capacitação incompleta de muitos professores é hoje um grande desafio para as cidades do Estado.

Your browser does not support the audio element. Ensino Fundamental, 53 municípios capixabas não atingem meta do MEC

"A dificuldade em se atingir a meta está relacionada a vários aspectos. Um deles é a formação de professores. Observamos problemas com alguns professores que chegam ao mercado, o que nos leva a crer que as universidades precisam rever questões relacionadas à formação desses profissionais, em especial as de educação à distância", aponta Lugão, que fala também sobre falhas encontradas na infraestrutura de colégios da rede. "Muitas delas relacionadas à superlotação de salas, falta de acesso à tecnologias", destaca.

Subsecretária pedagógica de Educação da Serra, Lêda Calente, credita o resultado ruim do município à população flutuante da cidade, entre outros pontos. "Serra tem a maior rede e atende muitos famílias de outros estados, que vêm para a região em busca de novas oportunidades de emprego, o que afeta o desempenho desses alunos", justifica Calente, que também cita o esforço da prefeitura em melhorar a formação dos professores."Somos o único município da região que libera o professor para melhorar sua qualificação profissional, sem retirar a sua remuneração nesse período".

Já o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, reconhece que, atualmente, o grande obstáculo do município é reduzir a taxa de distorção de série, que mede a quantidade de alunos que estão atrasados devido à reprovações nas matérias. A taxa em Cariacica está entre 20 e 25%. "Conseguimos captar R$ 3,1 milhões junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para ser usado em um projeto que vai avançar na capacitação de professores de Língua Portuguesa e Matemática, com mais aulas de reforço para alunos com aperto na aprendizagem do conteúdo do 6° ao 9° ano", contou o secretário.

Em nota, a Prefeitura de Viana informou que a nota alcançada pelo município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente aos anos finais do ensino fundamental é superior à última avaliação realizada em 2015. "Entre os alunos das séries iniciais, o município atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC), chegando a ultrapassar a nota projetada pelo MEC em algumas escolas. E para garantir a qualidade no serviço, o município segue com investimentos na área, com a Reformação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e Construção de Plano de Intervenção Pedagógica por unidade de ensino".