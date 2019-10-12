Folia nos finais de semana

Ensaios nas quadras e feijoadas já ditam o ritmo das escolas de samba

As agremiações do Grupo Especial têm programação intensa neste e no próximo final de semana. Confira as atrações

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 06:02 - Atualizado há 6 anos

Desfile no Sambão do Povo: escolas já estão fazendo festas de olho no Carnaval 2020 Crédito: Secundo Rezende

Para quem curte carnaval, a folia é o ano inteiro. E não importa se faltam quatro meses para os desfiles no Sambão: se tem festa, vamos lá! Neste e no próximo final de semana, escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória têm programação intensa, com ensaios na quadra, shows e até feijoada.

Além de aquecer os tamborins e colocar os foliões para sambar, os eventos ajudam as escolas a preparar um carnaval mais bonito, cheio cores e brilhos, e grandes alegorias. Confira o que vem por aí e coloque na agenda!

Imperatriz do Forte A escola do Forte de São João vai promover a Feijoada da Imperatriz neste sábado (12), a partir de meio-dia, no Saldanha da Gama, com a promessa de 12 horas de samba. Entre as atrações, o sambista carioca Thiago Soares, quatro grupos de pagode, todas as princesas da Rota Imperial e, para a criançada, apresentação dos palhaços Patati e Patatá cover. Os abadás custam de R$ 50 a R$ 70, mas crianças até 12 anos não pagam. Bebidas têm valor à parte.

Unidos da Piedade No domingo (13), a partir das 16 horas, a escola vai promover a Festa Solidária no Clube Álvares Cabral. Haverá apresentação do grupo de percussão feminino BatuQdellas, Mauro Dblaze e Trio Capixaba, e Regional da Nair. O ingresso custa R$ 30 + um quilo de alimento não perecível.

Novo Império O lançamento oficial do samba-enredo do Carnaval 2020 será no domingo (13), às 19 horas, na quadra da escola. O enredo é "O bê-a-bá dos guris, uma lição para todos" e promete colocar na roda folião de todas as idades. O valor do ingresso é R$ 10.

MUG O Show da MUG já é sucesso todo domingo, sempre a partir das 20 horas, na quadra da escola. Cada semana, uma atração diferente. No dia 13, estão programados Thiago Brio e grupo musical, bateria Pura Ousadia, casais de mestre sala e porta-bandeira, baianas, passistas e DJ nos intervalos. O ingresso individual é R$ 15, mas dois saem por R$ 20.

Independentes de São Torquato A escola de Vila Velha vai fazer uma festa para o lançamento do Carnaval 2020 no próximo sábado, dia 19. Com a presença do intérprete oficial, Ricardinho Oliveira, do grupo Samba Sim, e de musos da folia. O evento será no Ninho da Águia (quadra da escola). Os portões estarão abertos a partir de 21 horas. Depois das 22h30, haverá cobrança de ingresso a R$10

Unidos de Jucutuquara Na Arena da Coruja (Anchietinha), a escola vai fazer a Feijoada da Nação no domingo (20), das 13 às 16h. Com a estreia do novo intérprete oficial, Breno Almeida, e participação de Ricardo Brasil, Mauro Dblaze e Trio Capixaba. Ingressos: R$ 40

