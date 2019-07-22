'Enquanto não cair, a gente segue funcionando', diz dona de quiosque

Quiosques na praia da Curva da Jurema são afetados pela força do mar Crédito: Reprodução/Whatsapp

Os quiosques da Curva da Jurema continuam sendo afetados pela força do mar nesta segunda-feira (22). Agora, a preocupação dos quiosqueiros é o avanço da água até a área das mesas, que afeta o comércio, além do estrago físico. O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, afirma que a licitação para a obra de engordamento da praia já está com edital aberto.

A quiosqueira Ilair Margarida Rocha trabalha há 20 anos em um dos quiosques mais afetados pela ressaca da última semana na Curva da Jurema. Ela alega que o quiosque foi invadido pela água, que trouxe muita areia até a área do deque, e que é "impossível" tomar uma providência por conta própria para resolver o caso. Ela conta que, para poder trabalhar, tem colocado as mesas na calçada, mas que os clientes reclamam da situação.

"Está tudo destruído. Ontem (21) entrou água no quiosque, muita areia e a obra já está prometida há mais de ano, eles falam que estão fazendo licitação e processo, mas queremos saber datas. É impossível fazer algo por conta própria, a gente até coloca sacos de areia, mas só fazer isso também impacta o meio ambiente também", conta a quiosqueira.

CLIENTES RECLAMAM

Ilair diz que, "enquanto não cair", o estabelecimento irá funcionar, mas conta que os clientes reclamam sobre a situação e pedem que uma providência seja tomada.

"Os fregueses ficam incomodados e cobrando a gente, falam que que temos que fazer alguma coisa, mas tem anos que pedimos. Hoje (22) está pior que ontem, a maré continua muito alta e quase não tem mais faixa de areia, só que enquanto não cair, eu vou funcionando", desabafa.

PREOCUPAÇÃO

Renee Lauret também trabalha em um dos quiosques da Curva da Jurema. O local em que ele trabalha não foi tão afetado, mas ele conta que a água já avança para a região das mesas, o que o preocupa porque, segundo ele, uma situação como esta nunca tinha acontecido antes.

"No meu quiosque não chegou a acontecer danos financeiros, mas a gente vê o avanço que já está quase na área das mesas. O que a gente vai fazer? Não tem como a gente levar areia. Essa é uma obra de valores grandes e precisa de um serviço de engenharia", relata.

MAR AVANÇOU QUASE 30 METROS EM 10 ANOS

Durante entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain explicou que a obra não tem prazo e diz que os reparos são feitos a cada dez anos, sendo colocados 30 metros de faixa de areia na última obra, mas que o mar avançou quase três metros por ano.

"O prazo da obra é o prazo da lei que, infelizmente, burocratiza muito esse processo. Fixar uma data é ruim, mas esperamos que seja antes do próximo verão. Essa obra é cíclica por causa da manutenção que nós fazemos a cada dez anos e, desde o último reparo, em que foi colocado 30 metros de faixa de areia, o mar avançou 2,8 metros por ano", explica.

Zouain afirma que a obra é realmente cara e que no edital consta o valor de R$ 14 milhões, porém o valor será para um engordamento, como chama o serviço, para a Curva da Jurema e também para a Praia de Camburi. A estimativa é de que a próxima faixa de areia seja de 40 metros, para que o avanço da água seja contido por mais tempo.