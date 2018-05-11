Engenheiro pede namorada em casamento em apresentação de orquestra no ES

Durante três meses o engenheiro eletricista Thiago da Silva Martins, de 32 anos, procurou formas de pedir a namorada em casamento. E aconteceu nesta quinta-feira (11), de uma forma que a engenheira civil Rayane Magalhães do Carmo Silva, 25 anos, não esperava: em meio a centenas de pessoas na apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Teatro da Ufes.
A apresentação era especial, tocando clássicos do cinema, e o espaço estava lotado. Além disso, centenas de pessoas estavam assistindo à transmissão pelo Gazeta Online. Os ingressos já estavam esgotados bem antes no início do concerto. Thiago conta que ele e a agora noiva sempre foram às apresentações da orquestra e não teria momento melhor para realizar o pedido.
Desde que eu encomendei o anel dela, eu queria fazer uma surpresa para tornar esse momento especial. Ela gosta muito das apresentações da orquestra. Aí pensei: nada melhor do que casar uma coisa que ela gosta muito e fazer uma surpresa, porque ela nunca iria imaginar que eu faria o pedido naquele momento, explicou. Assista ao vídeo abaixo:
Nada foi combinado com o maestro Leonardo David, que antes do pedido regia o tema do clássico filme "Tubarão", do diretor Steven Spielberg. O clima de suspense só aumentava a ansiedade de Thiago. Já passavam de cinquenta minutos de apresentação quando o engenheiro aproveitou um intervalo para fazer o pedido. Apenas dois amigos estavam sabendo da ideia.
O maestro sempre interagia com a plateia nos intervalos, para ver o que todos estavam achando, aí eu levantei o braço e comecei a falar, com a mão gelada e suando muito, afirma Thiago. Todos aplaudiram a iniciativa.
E teve até ajuda da orquestra, tocando a marcha nupcial. O maestro deu uma forcinha e emprestou o microfone para que Thiago falasse algumas palavras. Ele foi fantástico e reagiu de forma ímpar. Desceu e chamou alguns músicos da orquestra com ele para fazer um clima. Eu preparei algumas coisas para falar, mas não falei muito porque sabia que estava parando a apresentação e estava nervoso, disse.
SURPRESA PARA A NOIVA
Thiago e Rayane estão juntos há dois anos e já conversavam sobre casamento, segundo ela, mas não tinham planejado nada ainda. Eles se conheceram em uma cafeteria em Vitória. Ela não acreditava que um pedido oficial pudesse acontecer agora.
Quando ele levantou e pediu para falar para o maestro, eu não sabia qual seria minha reação. Fiquei em choque. Passam várias coisas na nossa cabeça. Ficamos emocionadas mesmo, destaca, agora já mais tranquila e sorridente.
E a expectativa para o casamento agora? Rayane acredita que não pode demorar muito mas, depois de um momento especial, dá pra esperar um pouquinho.
Eu espero não ser enrolada, brinca. Um período de um ano e pouco está tranquilo. Com um pedido tão lindo desses não tem problema esperar o casamento chegar, completa.
Mas Thiago garante que o casório não vai demorar. A gente não pensou em uma data certa ainda, mas de um ano não pode passar, garante o engenheiro.
APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA
A série Cinema Especial começou na terça-feira (8) com concertos sob a regência do maestro Leonardo David, tendo como tema os clássicos do cinema mundial, com trilhas de filmes como "ET, O Extraterrestre", "Star Wars", "Super-Homem" e "Piratas do Caribe".
Os ingressos se esgotaram no primeiro dia de apresentação da série. Essa foi a primeira temporada da orquestra na Ufes. Entre os meses de julho e outubro haverá novas apresentações. Assista à apresentação completa desta quinta-feira (11) abaixo (o pedido está a partir do minuto 53):