Engenheiro pede namorada em casamento em apresentação de orquestra no ES

Pedido de casamento realizado no Teatro da Ufes Crédito: Marcelo Siqueira/Secult

Durante três meses o engenheiro eletricista Thiago da Silva Martins, de 32 anos, procurou formas de pedir a namorada em casamento. E aconteceu nesta quinta-feira (11), de uma forma que a engenheira civil Rayane Magalhães do Carmo Silva, 25 anos, não esperava: em meio a centenas de pessoas na apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Teatro da Ufes.

A apresentação era especial, tocando clássicos do cinema, e o espaço estava lotado. Além disso, centenas de pessoas estavam assistindo à transmissão pelo Gazeta Online . Os ingressos já estavam esgotados bem antes no início do concerto. Thiago conta que ele e a agora noiva sempre foram às apresentações da orquestra e não teria momento melhor para realizar o pedido.

Desde que eu encomendei o anel dela, eu queria fazer uma surpresa para tornar esse momento especial. Ela gosta muito das apresentações da orquestra. Aí pensei: nada melhor do que casar uma coisa que ela gosta muito e fazer uma surpresa, porque ela nunca iria imaginar que eu faria o pedido naquele momento, explicou. Assista ao vídeo abaixo:

Nada foi combinado com o maestro Leonardo David, que antes do pedido regia o tema do clássico filme "Tubarão", do diretor Steven Spielberg. O clima de suspense só aumentava a ansiedade de Thiago. Já passavam de cinquenta minutos de apresentação quando o engenheiro aproveitou um intervalo para fazer o pedido. Apenas dois amigos estavam sabendo da ideia.

O maestro sempre interagia com a plateia nos intervalos, para ver o que todos estavam achando, aí eu levantei o braço e comecei a falar, com a mão gelada e suando muito, afirma Thiago. Todos aplaudiram a iniciativa.

E teve até ajuda da orquestra, tocando a marcha nupcial. O maestro deu uma forcinha e emprestou o microfone para que Thiago falasse algumas palavras. Ele foi fantástico e reagiu de forma ímpar. Desceu e chamou alguns músicos da orquestra com ele para fazer um clima. Eu preparei algumas coisas para falar, mas não falei muito porque sabia que estava parando a apresentação e estava nervoso, disse.

SURPRESA PARA A NOIVA

Thiago e Rayane estão juntos há dois anos e já conversavam sobre casamento, segundo ela, mas não tinham planejado nada ainda. Eles se conheceram em uma cafeteria em Vitória. Ela não acreditava que um pedido oficial pudesse acontecer agora.

Rayane e Thiago após o pedido de casamento Crédito: Arquivo pessoal

Quando ele levantou e pediu para falar para o maestro, eu não sabia qual seria minha reação. Fiquei em choque. Passam várias coisas na nossa cabeça. Ficamos emocionadas mesmo, destaca, agora já mais tranquila e sorridente.

E a expectativa para o casamento agora? Rayane acredita que não pode demorar muito mas, depois de um momento especial, dá pra esperar um pouquinho.

Eu espero não ser enrolada, brinca. Um período de um ano e pouco está tranquilo. Com um pedido tão lindo desses não tem problema esperar o casamento chegar, completa.

Mas Thiago garante que o casório não vai demorar. A gente não pensou em uma data certa ainda, mas de um ano não pode passar, garante o engenheiro.

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA

A série Cinema Especial começou na terça-feira (8) com concertos sob a regência do maestro Leonardo David, tendo como tema os clássicos do cinema mundial, com trilhas de filmes como "ET, O Extraterrestre", "Star Wars", "Super-Homem" e "Piratas do Caribe".