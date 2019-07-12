Home
Engavetamentos são registrados na Terceira Ponte

Uma equipe de resgate da Rodosol atendeu as ocorrências

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 13:17

 - Atualizado há 6 anos

Terceira Ponte Crédito: Rodosol

Um engavetamento envolvendo 4 veículos, no km 2,6 e um carro com pane, que seguia no sentido Vitória, deixaram o trânsito caótico para quem precisou acessar Terceira Ponte no meio da manhã desta sexta-feira (12).

Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, uma equipe de resgate foi ao local e atendeu a ocorrência. O guincho retirou os carros. Não houve vítimas. 

Mais cedo, por volta de 7h, um engavetamento envolvendo 3 veículos, no km 3, sentido Vitória, também foi registrado. Também não houve vítimas.  

