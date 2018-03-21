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Intervalo de 25 minutos

Engavetamentos na Reta do Aeroporto complicam trânsito entre Vitória e Serra

Um dos acidentes aconteceu às 8h50 da manhã e, o outro, às 9h15

Publicado em 21 de Março de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 13:38
Dois engavetamentos aconteceram com o intervalo de 25 minutos e deixaram o trânsito lento na Reta do Aeroporto, na manhã desta quarta-feira (21). Um dos acidentes aconteceu às 8h50 e, o outro, às 9h15.
O primeiro engavetamento envolveu um táxi, um Celta e um Ford Ka, e aconteceu na altura do radar. O segundo acidente foi na região do Vitória Apart Hospital, e envolveu um Idea, um HB20 e um Peugeot.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, nenhum dos dois acidentes deixou vítimas. O trânsito ficou congestionado no sentido Vitória.
Um terceiro acidente também teria acontecido na Reta do Aeroporto, no sentido Serra, mas a PRF não confirmou a informação.
 

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