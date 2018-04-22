Engavetamento na BR 101 deixa trânsito lento na Serra

Engavetamento no km 254 da BR 101, próximo à Serra Sede, sentido Vitória Crédito: Internauta / Via WhatsApp

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou o trânsito congestionado no km 254 da BR 101, próximo à Serra Sede, sentido Vitória, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido com a batida.

Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu uma HB20, um Picanto, um Fiat Palio e um Saveiro. O trânsito chegou a fluir nos dois sentidos por desvios na rodovia, mas a pista foi totalmente liberada às 17h50.

OUTRO ACIDENTE

Um outro acidente aconteceu na BR 101, também na Serra, no fim da tarde deste domingo (22). Segundo a PRF, a colisão aconteceu próximo ao Viaduto de Carapina, no km 270. Uma faixa ficou interditada.