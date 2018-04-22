Engavetamento na BR 101 deixa trânsito lento na Serra

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou o trânsito congestionado no km 254 da BR 101, próximo à Serra Sede, sentido Vitória, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido com a batida.
Ainda de acordo com a PRF, o engavetamento envolveu uma HB20, um Picanto, um Fiat Palio e um Saveiro. O trânsito chegou a fluir nos dois sentidos por desvios na rodovia, mas a pista foi totalmente liberada às 17h50.
OUTRO ACIDENTE
Um outro acidente aconteceu na BR 101, também na Serra, no fim da tarde deste domingo (22). Segundo a PRF, a colisão aconteceu próximo ao Viaduto de Carapina, no km 270. Uma faixa ficou interditada.
Segundo a Eco 101, concessionária que administra via, ninguém ficou ferido no acidente, que envolveu dois carros. Uma equipe da empresa foi ao local. Por volta de 19 horas, os veículos já estavam sendo retirados da pista.