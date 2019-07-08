Engavetamento entre seis veículos deixa ferido na Terceira Ponte

Publicado em 8 de julho de 2019 às 17:50
- Atualizado há 6 anos
Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou uma pessoa ferida na Terceira Ponte na tarde desta segunda-feira (08).
A vítima foi socorrida por uma ambulância da Rodosol, concessionária que administra a via, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao acidente, o trânsito esteve congestionado no sentido Vila Velha. A lentidão também comprometeu o tráfego na Avenida Nossa Senhora da Penha e nas ruas Clóvis Machado, Ducka de Aguiar e Almirante Soído, no sentido ponte. A via foi liberada por volta das 15h15.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o