Engavetamento entre carros e carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101

Um engavetamento entre quatro veículos de passeio e uma carreta deixou uma pessoa ferida na, em Marcílio de Noronha,, por volta das 6h50 desta quarta-feira (28). De acordo com informações da, há óleo na pista e uma ambulância da Eco 101 socorreu a vítima.

Um dos motoristas que acabou se envolvendo no acidente relatou que, no momento do acidente, os veículos que estavam na frente dele haviam diminuído a velocidade, mas uma carreta não teria conseguido frear e acabou colidindo com um veículo, o que causou um engavetamento com mais outros três carros.