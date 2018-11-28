Engavetamento entre carros e carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101

Um dos motoristas que acabou se envolvendo no acidente relatou que, no momento do acidente, os veículos que estavam na frente dele haviam diminuído a velocidade, mas uma carreta não teria conseguido frear e acabou colidindo com um veículo, o que causou um engavetamento com mais outros três carros.
"VIVI DE NOVO"
"Graças a Deus eu vivi de novo", desabafou o farmacêutico, motorista de um dos carros envolvidos no acidente.
Uma mulher que estava em um dos veículos teria batido a cabeça no para-brisas e teve um ferimento leve. Ela está sendo atendida no local por uma ambulância da Eco 101. O tráfego no sentido Viana a Cariacica segue em apenas uma pista e apresenta lentidão.
Com informações de Eliana Gorritti