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Viana

Engavetamento entre carros e carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101

O acidente aconteceu na altura do bairro Marcílio de Noronha, no sentido Cariacica. Uma pista está fechada e o tráfego segue com lentidão

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 10:35
Engavetamento envolveu uma carreta e quatro veículos de passeio na BR 101, em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um engavetamento entre quatro veículos de passeio e uma carreta deixou uma pessoa ferida na BR 101, em Marcílio de Noronha, Viana, por volta das 6h50 desta quarta-feira (28). De acordo com informações da TV Gazeta, há óleo na pista e uma ambulância da Eco 101 socorreu a vítima.
Um dos motoristas que acabou se envolvendo no acidente relatou que, no momento do acidente, os veículos que estavam na frente dele haviam diminuído a velocidade, mas uma carreta não teria conseguido frear e acabou colidindo com um veículo, o que causou um engavetamento com mais outros três carros.
"VIVI DE NOVO"
"Graças a Deus eu vivi de novo", desabafou o farmacêutico, motorista de um dos carros envolvidos no acidente.
Uma mulher que estava em um dos veículos teria batido a cabeça no para-brisas e teve um ferimento leve. Ela está sendo atendida no local por uma ambulância da Eco 101. O tráfego no sentido Viana a Cariacica segue em apenas uma pista e apresenta lentidão.
Com informações de Eliana Gorritti

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