Engavetamento deixa trânsito lento na Avenida Dante Micheline

Os três carros estão na faixa da direita, no sentido centro de Vitória, deixando o trânsito lento no local

Luiza Campos

Publicado em 20 de setembro de 2019 às 07:04

 - Atualizado há 6 anos

Engavetamento envolvendo três carros na Dante Micheline Crédito: Reroldi Monteiro

Um engavetamento envolvendo três carros, na manhã desta sexta-feira (20), deixa o trânsito lento na Avenida Dante Micheline, em Camburi, no sentido centro de Vitória. De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, que foi acionada para ir ao local, os carros estão na faixa três da pista, a da direita. Ninguém se feriu.

