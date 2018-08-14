Energia é restabelecida na Universidade Federal do Espírito Santo

Após um dia inteiro às escuras, a luz voltou no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os técnicos da EDP Escelsa e da Prefeitura Universitária conseguiram restabelecer o fornecimento de energia no campus no final da tarde desta segunda-feira (13). No entanto, diante da impossibilidade de avisar aos estudantes, professores e servidores técnicos em tempo hábil, foi mantida a suspensão das atividades administrativas e acadêmicas do turno noturno.

Todas as atividades do campus voltam ao normal nesta terça-feira (14). A falta de energia no campus de Goiabeiras, segundo a universidade, ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13). Por volta das 5 horas, foi identificado um problema na mufla interna (terminação dos cabos de alta tensão) da subestação do campus, provocando a interrupção do fornecimento de energia em todos os setores.

Ufes de Goiabeiras tem atividades suspensas nesta segunda (13) devido a falta de energia Crédito: Kaique Dias

As aulas e atividades administrativas foram suspensas segunda-feira (13) por causa da falta de energia no local. De acordo com informações da Administração Central, inicialmente a suspensão estava prevista apenas até o meio-dia, mas o prazo foi ampliado para a tarde desta segunda.

Alunos e professores foram à universidade nesta manhã, mas, por conta do problema, deixaram o local. A estudante Stephanie Taylor, de 17 anos, afirma que os professores liberaram todos os alunos por volta de 7h30 e que a Ufes também enviou um aviso por e-mail.

"A professora comentou que um transformador queimou e, de repente, deu outro problema e, para consertar, precisavam trocar uma peça que é difícil de lidar. A Ufes mandou nota por e-mail dizendo que ia precisar trocar o transformador e a gente estaria liberado hoje (13) de manhã", conta a universitária.

A equipe da Prefeitura Universitária informa que solicitou apoio da EDP Escelsa para que o fornecimento seja restabelecido o mais rápido possível.

RUs FECHADOS

Além da suspensão das aulas e dos serviços administrativos, o Departamento de Gestão dos Restaurantes da Ufes afirma que, por conta da falta de energia, os serviços de almoço e jantar foram suspensos nos Restaurantes Universitários dos campus de Goiabeiras e também em Maruípe nesta segunda-feira (13).

Alunos da Ufes do Campus de Goiabeiras foram à aula, mas liberados por conta da falta de luz Crédito: Kaique Dias

NO FINAL DE JULHO, CAMPUS FICOU SEM ENERGIA APÓS FURTO

Após uma tentativa de furto de cabos , a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou sem energia e suspendeu atividades no dia 27 de julho. Dois suspeitos de tentar furtar os cabos foram presos pela Polícia Militar após se queimarem durante um curto-circuito.

A Ufes informa que a tentativa de furto aconteceu por volta de 5h desta sexta (27), e que a ação criminosa provocou uma explosão no ponto de entrada de energia da EDP Escelsa para a universidade.

Cartaz na biblioteca da Ufes de Goiabeiras informava sobre a falta de energia Crédito: Luísa Torre

A PM foi acionada e dois homens envolvidos na ação foram presos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, por terem sofrido queimaduras durante a ação.

A EDP também foi acionada, como explica a Administração, e desligou a energia que alimenta a universidade para que a equipe de manutenção das redes elétricas da Prefeitura Universitária analise a extensão dos danos e realize os reparos.

Por volta das 17h30, a Prefeitura Universitária informou que o fornecimento de energia foi restabelecido no campus de Goiabeiras.