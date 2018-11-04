Enem: movimentação intensa nos locais de prova no ES

04/11/2018 - Aglomeração em frente ao colégio Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória, para o Enem 2018 Crédito: Caíque Verli

A movimentação é intensa de candidatos que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Grande Vitória, neste domingo (04). No colégio Salesiano, na Avenida Vitória, por exemplo, os estudantes se aglomeraram na frente da escola bem antes da abertura dos portões, realizada ao meio-dia.

Aluno do 3º ano do Ensino Médio, Leonardo Lírio, de 17 anos, foi até o local de prova acompanhado da avó, Elza Lirio, 64. Esse é o primeiro ano que o jovem faz o Enem. Para não ter contratempos, a avó contou que adiantou o relógio no início da noite deste sábado (03). "Fiquei no pé dele para ele acordar, tomar café cedo e almoçar cedo", contou a avó.

Leonardo Lírio, 17, acompanhado da avó Elza Lírio, 64, para fazer a prova do Enem pela primeira vez Crédito: Caique Verli

Em Cachoeiro de Itapemirim, a movimentação na entrada a Escola Viva Liceu Muniz Freire, no bairro Independência, foi bem tranquila durante a abertura dos portões. Vale lembrar que são 6.059 estudantes fazendo a prova em todo o município.

Movimentação de alunos que irão fazer o Enem, neste domingo (04), em frente a Escola Viva Liceu Muniz Freire, em Cachoeiro Crédito: Leandro Manhães

A expectativa da estudante Letícia Cardoso, de 23 anos, é passar no curso de Odontologia. Esse ano é a terceira vez que ela presta vestibular. "A preparação foi muito cansativa, mas eu dei meu melhor. Estudei, fiz os simulados, fiz as redações e nos últimos dias foi desacelerando para tentar relaxar", comentou.

Letícia Cardoso, 23 anos, faz o Enem 2018 para tentar, pela terceira vez, uma vaga no curso de odontologia Crédito: Caique Verli

O horário de verão que começou neste domingo (02) quase atrapalhou a estudante Izaiene Lobato da Silva, 19. Ela contou que mudou o relógio do celular manualmente, mas depois o próprio aparelho alterou de forma automática. "Fiquei doida, quando acordei achando que era um horário e na verdade era outro. Acabou que pude dormir uma horinha a mais. Não gostei dessa história de mudar o horário no dia da prova não", desabafou.

Izaiene Lobato da Silva, 19, faz o Enem pela primeira vez para tentar medicina Crédito: Caique Verli

Para acalmar os estudantes que estão nervosos com o primeiro dia da prova do Enem, no Cet-Faesa, em Vitória, um grupo segura placas com frases de apoio aos candidatos. "Acalma-se. Deus não esqueceu de você", estava escrito em um dos cartazes.

Grupo segura placas em apoio aos candidatos do Enem, no Cet-Faesa, em Vitória, nteste domingo (04) Crédito: Marcelo Prest

O estudante Luís Carlos dos Santos Trindade, 16, que mora em Cariacica, chegou no local de prova no Cet-Faesa, em Vitória, com antecedência. "Estudei em média duas horas por dia. Ontem fui a praia para dar uma relaxada", comentou.

Estudante Luís Carlos dos Santos, 16, foi ao local de prova, no Cet-Faesa, em Vitória, acompanhado do pai Crédito: Cleiton Augusto Soares

O gestor de RH Luciano Barbosa, 30, mora em Vitória e foi até o Cet-Faesa ver os candidatos chegarem atrasados. Estava atoa em casa, mas vim ver os atrasados do Enem. Será que esse ano vou ver?, comentou.

O gestor de RH Luciano Barbosa, de 30 anos, saiu de casa só para acompanhar os atrasados do Enem Crédito: Cleiton Augusto Soares

TRÂNSITO

A Guarda Municipal de Vitória informou que não há registro de engarrafamento nas principais vias da Capital. Na Serra, o trânsito estava sem congestionamentos, de acordo com a Guarda Municipal.

ATRASO

A estudante Adriana Fortunato, 22, não chegou a tempo de encontrar os portões abertos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória, e perdeu o primeiro dia de provas do Enem. "Saí de casa, na Ilha do Príncipe, faltando 15 minutos. Achei que ia dar tempo", comentou.

A estudante disse que o horário de verão atrapalhou. "Há alguns dias, teve aquele negócio das operadoras mudarem o relógio antes da hora. O relógio da TV por assinatura está desconfigurado", lamentou.

A estudante Adriana Fortunato, de 22 anos, não chegou a tempo no Ifes Vitória para fazer a prova do Enem Crédito: Caique Verli

A auxiliar de qualidade Vitória Conceição, 19, mora na Serra, e acabou chegando atrasada para o primeiro dia do Enem no Cet-Faesa. Os portões fecharam pontualmente às 13 horas. Ela chegou às 13:05.

Vim sozinha, de ônibus e o horário de verão acabou contribuindo, disse, lamentando o atraso. Ela fez cursinho preparatório e pretendia cursar sistemas de informação.