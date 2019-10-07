Solidariedade

Encontros do Saber recebe doações para crianças e adolescentes de Vitória

Alimentos não perecíveis serão arrecadados para o Serviço de Engajamento Comunitário (Secri) que atende jovens do Morro São Benedito

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 15:46 - Atualizado há 6 anos

Mais de 200 crianças são atendidas pelo Serviço de Engajamento Comunitário (Secri) Crédito: Divulgação

“Precisamos garantir o direito das crianças”. Essa é a missão que move a vice-presidente do Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), Lucienne Ottaiano. A instituição que atende mais de 200 crianças e atua há 30 anos no morro São Benedito, em Vitória, será beneficiada com as doações de alimentos não-perecíveis no próximo "Encontros do Saber", promovido pela Revista.ag, na quarta-feira (9), no auditório da Rede Gazeta.

De acordo com Lucienne, o Secri nasceu de uma ação na paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, na Capital, ao ver um grande número de crianças trabalhando nas ruas. A maioria delas residia no morro São Benedito, segundo relata a vice-presidente da entidade. Foi então que o movimento começou com mutirões de cestas básicas e atualmente trabalha com projetos que ajudam crianças e jovens da região.

O projeto para as crianças de 6 a 14 anos acontece no contraturno escolar e trabalha com diferentes áreas como música, literatura, dança e desenho. Além das aulas de arte, o Secri também investe em projetos de vida e, por meio de oficinas, capacita os alunos para o mercado de trabalho.

Nesse sentido, a iniciativa auxilia os jovens, que, por sua vez, conseguem contribuir com a renda de casa e ajudar os familiares. “É importante impactar a vida desses meninos e meninas, fazer com que eles acreditem nos seus sonhos e nossa missão é mostrar o caminho, fazemos o melhor para estarmos junto com eles”, observou Lucienne.

Encontros do Saber

Com o tema “Precisamos falar sobre suicídio e homicídio entre os jovens”,o evento encerra a temporada de 2019 do "Encontros do Saber". O debate vai contar com a presença do psiquiatra Ricardo Krause, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, e da psicóloga, terapeuta de família e comentarista da rádio CBN Vitória, Adriana Müller.

Para garantir a entrada no evento, basta fazer a inscrição gratuita pelo site leia.ag/encontrosdosaber e levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados vão contribuir com o dia a dia do Secri, que oferece alimentação para as crianças e adolescentes atendidas no local.

Serviço

Encontros do Saber

“Precisamos falar sobre suicídio e homicídio entre os jovens”

Data: 09 de outubro

Horário: 8h30

Local: auditório da Rede Gazeta

