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Encontros do Saber discute o fim do amor sob a ótica do Direito e da Psicanálise

Publicado em 

23 abr 2019 às 12:58

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 12:58

A Rede Gazeta promove na manhã desta terça-feira (23) a palestra “O fim do amor - o término de relacionamentos sob a ótica do Direito e da Psicanálise”. O evento conta com a participação da psicanalista Sandra Flanzer e do advogado especialista em Direito de Família e comentarista da CBN Vitória, Zedu Coelho.
Em parceria com a Casa do Saber Rio, a iniciativa tem como objetivo refletir sobre os relacionamentos que foram estabelecidos, a princípio, para durar. Além disso, os palestrantes também debatem sobre os envolvidos nos términos das relações e sobre a alienação parental.
Com inscrições gratuitas, a palestra também é transmitida ao vivo pelo Gazeta Online.
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