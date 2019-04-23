Encontros do Saber discute o fim do amor sob a ótica do Direito e da Psicanálise

A Rede Gazeta promove na manhã desta terça-feira (23) a palestra “O fim do amor - o término de relacionamentos sob a ótica do Direito e da Psicanálise”. O evento conta com a participação da psicanalista Sandra Flanzer e do advogado especialista em Direito de Família e comentarista da CBN Vitória, Zedu Coelho.

Em parceria com a Casa do Saber Rio, a iniciativa tem como objetivo refletir sobre os relacionamentos que foram estabelecidos, a princípio, para durar. Além disso, os palestrantes também debatem sobre os envolvidos nos términos das relações e sobre a alienação parental.

Com inscrições gratuitas, a palestra também é transmitida ao vivo pelo Gazeta Online.