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Em mais de R$ 2 milhões

Empresas de Vila Velha são multadas por fraude em licitação na Saúde

Segundo investigações, empresas agiram juntas para fraudar pregão eletrônico. Uma das multas aplicadas é a maior já emitida a uma empresa por corrupção no ES

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:49

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:49

Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont) Crédito: Divulgação/Secont
Duas empresas localizadas em uma mesma rua do município de Vila Velha agiram em conjunto para fraudar participação em pregão eletrônico realizado para adquirir remédios para o Espírito Santo. Os dois grupos foram multados em R$ 2.317.150,11 e R$ 75.433,62, além de terem sido impedidos de participar de outras licitações pelo período de 10 meses.
> Cirurgias ortopédicas eram direcionadas a médicos investigados no ES
MESMO IP EM QUATRO PREGÕES
Durante as apurações realizadas pela equipe da Subsecretaria de Estado de Integridade Governamental e Empresarial (Subint), observou-se que as duas empresas já haviam utilizado mesmo endereço de IP (protocolo de internet) em quatro pregões eletrônicos anteriores.
Na licitação organizada em 2014, a empresa que ficou em terceiro lugar denunciou as empresas de Vila Velha, que teriam ficado, à ocasião, na primeira e segunda colocações. A investigação então constatou a localização próxima das duas e que eram administradas por sócios com estreita relação de parentesco. Para não restar dúvidas, foi verificado que ambas ofereceram lances muito próximos na última etapa do pregão, com variações nos centavos.
Diante da comprovação do esquema e da condenação pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), resta ainda a possibilidade de recurso administrativo ao Conselho do Controle e da Transparência (Consect).
ES APLICA MAIOR MULTA EM EMPRESA POR CORRUPÇÃO
Em relação à multa de mais de R$ 2 milhões, esta foi a maior já aplicada com base na Lei Anticorrupção no Estado, conforme adiantou o colunista Leonel Ximenes. Desde a entrada em vigor, já são 40 empresas punidas e mais de R$ 8 milhões recolhidos aos cofres públicos.
> INSS começa pente-fino em benefícios com suspeitas de irregularidades 

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