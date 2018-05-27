Empresários do ES são investigados por participarem de greve

A Polícia Federal abriu 37 inquéritos para investigar a suspeita de locaute (greve de empresas) na paralisação dos caminhoneiros. A informação é do ministro da Segurança, Raul Jungmann. Segundo ele, as investigações ocorrem em 25 estados.

No Espírito Santo, o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Nylton Rodrigues, confirmou as investigações. "Os empresários estão sendo investigados para verificar se tem algum apoio para esse movimento que vem prejudicando a população. Não posso entrar em mais detalhes", disse durante coletiva na noite deste sábado (26).

No locaute, os patrões agem em razão dos próprios interesses e não das reivindicações dos trabalhadores e se recusam a ceder aos empregados os instrumentos para que eles desenvolvam seu trabalho, impedindo-os de exercer a atividade.

"Chegamos aos 37 inquéritos abertos pela PF, em 25 estados. Os responsáveis estão sendo convocados para prestar depoimento. Vamos exercer no limite fielmente como pena para o delito do locaute", disse Jungman.

Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, durante entrevista após reunião do gabinete de monitoramento no Palácio do Planalto sobre a greve dos caminhoneiros Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Segundo o ministro, 50% das estradas do país já foram libreadas. Ele afirmou, ainda, que já houve mandados de prisão contra empresários por conta de locaute no movimento dos caminhoneiros. Ele não disse, no entanto, se as prisões já ocorreram e nem quantos mandados foram expedidos. Pela manhã, o governo disse que houve pedidos de prisão feitos pela PF.

"Temos mandatos de prisão. Não sabe se já ocorreram", disse. "O país não será refém deste egoísmo. Quero dizer que temos comprovado que esta paralisação teve desde o seu início a promoção e o apoio criminoso de proprietários de empresas transportadoras e distribuidoras. Podem ter certeza: irão pagar por isso. A Polícia Federal está expedindo a convocação de todos", acrescentou.