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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Empresários do ES são investigados por participarem de greve

Informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Nylton Rodrigues

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 23:10
A Polícia Federal abriu 37 inquéritos para investigar a suspeita de locaute (greve de empresas) na paralisação dos caminhoneiros. A informação é do ministro da Segurança, Raul Jungmann. Segundo ele, as investigações ocorrem em 25 estados.
No Espírito Santo, o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Nylton Rodrigues, confirmou as investigações. "Os empresários estão sendo investigados para verificar se tem algum apoio para esse movimento que vem prejudicando a população. Não posso entrar em mais detalhes", disse durante coletiva na noite deste sábado (26).
No locaute, os patrões agem em razão dos próprios interesses e não das reivindicações dos trabalhadores e se recusam a ceder aos empregados os instrumentos para que eles desenvolvam seu trabalho, impedindo-os de exercer a atividade.
"Chegamos aos 37 inquéritos abertos pela PF, em 25 estados. Os responsáveis estão sendo convocados para prestar depoimento. Vamos exercer no limite fielmente como pena para o delito do locaute", disse Jungman.
Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, durante entrevista após reunião do gabinete de monitoramento no Palácio do Planalto sobre a greve dos caminhoneiros Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Segundo o ministro, 50% das estradas do país já foram libreadas. Ele afirmou, ainda, que já houve mandados de prisão contra empresários por conta de locaute no movimento dos caminhoneiros. Ele não disse, no entanto, se as prisões já ocorreram e nem quantos mandados foram expedidos. Pela manhã, o governo disse que houve pedidos de prisão feitos pela PF.
"Temos mandatos de prisão. Não sabe se já ocorreram", disse. "O país não será refém deste egoísmo. Quero dizer que temos comprovado que esta paralisação teve desde o seu início a promoção e o apoio criminoso de proprietários de empresas transportadoras e distribuidoras. Podem ter certeza: irão pagar por isso. A Polícia Federal está expedindo a convocação de todos", acrescentou.
Pela manhã, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, informou que o governo tem convicção de que existe locaute (greve das empresas) na paralisação dos caminhoneiros e que a Polícia Federal já pediu a prisão de empresários envolvidos nos atos, sem entrar em detalhes. Ele anunciou ainda que será aplicada multa de R$ 100 mil por hora aos donos de transportadoras que não voltarem ao trabalho.

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