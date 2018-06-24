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Desabamento em Vitória

Empresário descansava dentro de carro quando foi atingido por prédio

O empresário mora em São Gabriel da Palha e estava na Capital a passeio

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 21:17
O empresário Edson Carlos Cheffer, de 34 anos, que estava descansando dentro de um dos veículos, teve ferimentos leves Crédito: Fernando Madeira
O empresário Edson Carlos Cheffer, de 34 anos, que estava dentro de um carro, na avenida Comandante Álvaro Martins, na Mata da Praia, em Vitória, estava descansando no momento que o carro foi atingido por escombros de uma obra de demolição de um hotel desativado, na tarde deste sábado (23). Ele teve ferimentos no dedo, na perna e na barriga.
Edson mora em São Gabriel da Palha e estava na Capital a passeio. Ele veio de carona com o advogado André Ferreira, de 30 anos, que estava em uma reunião com uma cliente no momento do acidente.
O empresário contou que como a reunião seria rápida, resolveu ficar dentro do carro descansando. Ele contou que os escombros ficaram caindo por quase um minuto.
Edson foi socorrido por vizinhos do local, que quebram o vidro do veículo e o retiraram de lá. Eu tentei sair, mas as portas estavam todas trancadas e as pedras pesadas estavam caindo e amassando o carro.
O empresário também contou que ligou para o amigo, que não acreditou no que tinha acontecido, assim que foi retirado de dentro do carro. Edson foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Posto de Saúde de Jardim da Penha, também em Vitória.

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