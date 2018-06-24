Empresário descansava dentro de carro quando foi atingido por prédio

O empresário Edson Carlos Cheffer, de 34 anos, que estava descansando dentro de um dos veículos, teve ferimentos leves Crédito: Fernando Madeira

O empresário Edson Carlos Cheffer, de 34 anos, que estava dentro de um carro, na avenida Comandante Álvaro Martins, na Mata da Praia, em Vitória, estava descansando no momento que o carro foi atingido por escombros de uma obra de demolição de um hotel desativado, na tarde deste sábado (23). Ele teve ferimentos no dedo, na perna e na barriga.

Edson mora em São Gabriel da Palha e estava na Capital a passeio. Ele veio de carona com o advogado André Ferreira, de 30 anos, que estava em uma reunião com uma cliente no momento do acidente.

O empresário contou que como a reunião seria rápida, resolveu ficar dentro do carro descansando. Ele contou que os escombros ficaram caindo por quase um minuto.

Edson foi socorrido por vizinhos do local, que quebram o vidro do veículo e o retiraram de lá. Eu tentei sair, mas as portas estavam todas trancadas e as pedras pesadas estavam caindo e amassando o carro.