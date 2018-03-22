Empresário abriu mão de projetos em Parque Tecnológico a pedido do prefeito

Área em Goiabeiras onde deverá ser implantado o Parque Tecnológico: sem construções por enquanto Crédito: Vitor Jubini | GZ

O empresário que detém o controle de parte da área destinada ao Parque Tecnológico, em Goiabeiras, em Vitória, relata que retirou os projetos de prédios residenciais para a propriedade, que já estavam protocolados, a pedido do prefeito Luciano Rezende, e com isso acabou sendo prejudicado.

O relato foi feito por Leonardo Dadalto, que lidera as empresas do grupo e cuja família detém 53 mil m2 na região destinada ao parque. Em entrevista concedida na última quarta (21), para A GAZETA, o ele relatou que as empresas do grupo estão hoje em melhores condições financeiras, o que lhes dá folga para esperar o melhor momento de negociar a área. Podemos esperar até 2028, disse.

A propriedade está distribuída em 34 lotes, cujo preço do metro quadrado para a venda é de R$ 2,5 mil. A área vale R$ 132,5 milhões. No local, eles pretendiam construir prédios, cujos projetos foram protocolados na prefeitura em 2017. Assim que começou o debate sobre o PDU decidimos protocolar nossos projetos, para a construção de prédios, de acordo com o loteamento aprovado pela prefeitura e com a lei em vigor.

Com o avanço das discussões e a possibilidade do uso da região ser destinado apenas para empresas de tecnologia, Leonardo disse que procurou o prefeito Luciano Rezende para ser incluído no debate. As discussões envolvem o terreno da minha família. Mas ele argumentou que deveríamos ter um movimento de boa vontade para o diálogo e pediu que retirássemos todos os projetos já protocolados, e prometeu que não nos deixaria na mão.

A conversa aconteceu no início de julho e no dia 12 ele atendeu ao pedido, retirando os projetos. Ele então nos atendeu, disse que queria negociar uma solução e que no Encontro da Cidade teria uma solução intermediária. Nos reunimos com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, para discutir o assunto, por orientação dele, acrescentou.

Mas a situação mudou, segundo Leonardo Dadalto, no Encontro da Cidade. Levamos uma carroçada. Posteriormente, voltamos a conversar com eles uma possibilidade de alterarem o projeto. Mas em novembro do ano passado, a Lenise informou que não haveria mudança e mandaria o texto original para a Câmara, com a proposta de 100% empresarial.

Diante da situação, relatou, a família Dadalto decidiu protocolar novamente os projetos. Em novembro, fomos informados que tinham ocorrido mudanças no protocolo. Agora exigiam o protocolo de uma etapa anterior, chamado alinhamento, e após a avaliação dele, permitiriam o protocolo dos projetos. Cinco meses se passaram e até agora não conseguimos protocolar os projetos. Até este direito nos foi tirado, relatou Leonardo.

LUCIANO REZENDE DIZ QUE ORIENTOU BUSCA POR PONTO DE EQUILÍBRIO

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, confirma que foi procurado por Leonardo Dadalto. Na ocasião, relata, o orientou a procurar a comunidade científica para que, em conjunto com os empresários do setor, encontrassem um ponto de equilíbrio para o projeto que acabou sendo apresentado na conferência do Encontro da Cidade.

Dadalto acabou tendo a sua proposta derrotada. No Encontro da Cidade foi aprovado que o Parque Tecnológico deve ter uso destinado somente para as empresas de tecnologia, eliminando a possibilidade de construção de residências.

DIREÇÕES

Em relação à retirada dos protocolos, Luciano explica que informou ao empresário que não fazia sentido buscar um projeto com outros já protocolados, em outras direções.

Por nota, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que os protocolos de projetos continuam o rito normal. Não há informações de mudanças ocorridas, conforme citado pelo empresário Leonardo Dadalto.

SETOR SURPREENDIDO COM PREÇO ALTO

O preço do metro quadrado da área do Parque Tecnológico de R$ 2,5 mil, surpreendeu os empresários.

Eles apontam que a criação do parque enfrenta agora dois problemas: preços alto e o uso misto, que permite também a construção de residências. Vamos ter que fazer uma análise de viabilidade. Se não for viável, partimos para outras alternativas, destacou Luciano Raizer, presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado (Sindinfo).

A expectativa dele é de que as discussões sobre o assunto caminhem para uma solução que possa contemplar o interesse de todos.

Para o empresário Rafael Lontra, da TecVitória, é importante que seja levado em consideração a importância do parque para a cidade. A área do parque é pequena e já está inserida num entorno com residências, pondera.