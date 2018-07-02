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Cães na praia

Empresária é mordida ao tentar parar ataque de cães na Ilha do Boi

Caso aconteceu neste domingo. Lorena Ferreira Santos alega que a dona dos cães não prestou assistência

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 13:42
A empresária Lorena Ferreira Santos teve o braço mordido por um poodle ao tentar apartar o ataque ao cão de que é dona Crédito: Lorena Ferreira Santos
Uma empresária teve o braço mordido por um cachorro, sem coleira, ao tentar proteger seu animal de estimação, um cão da raça Shih-tzu, durante um passeio na Praia da Esquerda, na Ilha do Boi, em Vitória, por volta de 17h deste domingo (1º). Segundo Lorena Ferreira Santos, a dona do cachorro que avançou sobre ela e o Shih-tzu deixou o local sem prestar assistência.
Lorena afirma que parou o carro próximo à calçada da Praia da Esquerda e saiu com seu cão, que é de pequeno porte, preso à guia. Também na calçada estava uma mulher com outros dois cães, um Poodle branco e um cachorro de coloração marrom e branco, de raça não identificada, e de médio porte. Os dois animais não estavam presos à guia e um deles correu em direção ao Shih-Tzu, iniciando o ataque.
"O cachorro veio correndo em nossa direção, mordeu o pescoço do meu cachorro e não largava, então eu tentei tirar ele de cima, mas o Poodle veio por trás e mordeu meu braço. Os dois atacaram mesmo. A mulher fugiu quando tudo acabou sem prestar assistência e não me mostrou se a vacinação está em dia. Estou às cegas", descreveu a empresária.
A vítima afirma que outras pessoas tentaram conter o ataque dos cães e que uma vendedora de coco a socorreu primeiro.
"Eu sou mãe de duas crianças, trabalho, meu braço está machucado, estou tomando antibiótico e, agora, vou ter que esperar 48 horas porque o Pronto Atendimento de São Pedro não está funcionando por conta de ponto facultativo", reclamou.
A empresária Lorena Ferreira Santos teve o braço mordido por um poodle ao tentar apartar o ataque ao cão de que é dona Crédito: Lorena Ferreira Santos
PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória afirma que a lei de número 8.121, de 2011, diz que todo animal ao ser conduzido em vias e logradouros públicos deve obrigatoriamente usar coleiras e guias adequadas ao ser tamanho e porte, além de ser conduzido por uma pessoa com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal.
Além disso, a lei determina aplicação multa de R$ 100,00 para o proprietário do animal, em caso de descumprimento da norma. O cidadão que se sentir em risco ou tiver conhecimento de animais que estejam transitando com seus donos sem atender a estas recomendações, deve entrar em contato com o telefone 156 e formalizar a sua denúncia, assim a administração terá um dado estatístico que poderá auxiliar em futuras ações.
A Guarda Municipal ao perceber que o animal está sendo conduzido de forma inapropriada, faz a abordagem ao dono e dá orientações dos procedimentos corretos para conduzir o animal.
Com informações de Maraiza Silva

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