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Nuroc

Empresa em Vitória é alvo de nova fase da operação 'Lama Cirúrgica'

O proprietário da empresa teve o passaporte recolhido, ficou proibido de sair do Espírito Santo e foi afastado compulsoriamente da empresa Alfa Medical
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 19:02

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 19:02

Material apreendido na segunda fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Katilaine Chagas
Mais uma empresa de produtos hospitalares foi alvo de operação do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Nesta quinta-feira (18) foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na Alfa Medical LTDA, que fica em Bairro de Lourdes, Vitória. O proprietário da empresa teve o passaporte recolhido, ficou proibido de sair do Estado e foi afastado compulsoriamente da empresa.
A ação é parte da segunda fase da operação Lama Cirúrgica. Na primeira fase, na última terça-feira (16), foram detidos dois empresários e um enfermeiro que são donos da empresa Golden Hospitalar. Eles são suspeitos de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis 2.536 vezes para revender a hospitais da Grande Vitória e obter mais lucro.
Nesta nova fase, o proprietário da Alfa Medical confessou, em entrevista preliminar, que reprocessava ilegalmente diversos produtos para saúde que deveriam ser de uso único. Segundo ele, as irregularidades aconteceram de 2012 a 2016. Ele confessou ainda que revendia à hospitais particulares os produtos reaproveitados. A prática de reutilização de produtos hospitalares descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério Público continua investigando para descobrir quantas veze a irregularidade foi cometida.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreesão, foram recolhidos computadores, celulares, notais fiscais, documentos contábeis além de produtos hospitalares reutilizados.
O Nuroc informou que também investiga a participação de hospitais privados da Grande Vitória, além de profissionais da saúde que possam estar envolvidos nos crimes.
 

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