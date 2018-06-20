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Obra irregular

Empresa contratada pela Cesan é multada por buraco aberto em Vitória

A empresa realizou uma obra na avenida sem autorização e ainda deixou um buraco aberto e sem sinalização na via

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 21:33
Cesan tapou cratera na Rua Alberto Torres, no bairro Jucutuquara, em Vitória Crédito: Kaique Dias
Após motoristas ficarem no prejuízo ao trafegaram pela Avenida Alberto Torres, em Jucutuquara, Vitória, na última segunda-feira (18), fiscais da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) aplicaram na manhã desta terça-feira (19) uma multa de R$2.207,30 a empreiteira contratada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). A empresa realizou uma obra na avenida sem autorização e ainda deixou um buraco aberto e sem sinalização na via.
Cerca de 17 veículos tiveram os pneus estourados ao passar pelo enorme buraco, no trecho próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Nesta terça-feira (19), a empreiteira foi ao local e fechou a cratera. De acordo com moradores do local, o buraco já existia, mas ficou maior devido à chuva forte que caiu em Vitória na segunda (18). 
O CASO
Carros têm o pneu furado após caírem em buraco no bairro Jucutuquara, em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Mais de 15 motoristas tiveram prejuízo ao trafegar pela Rua Alberto Torres, em Jucutuquara, Vitória, na segunda-feira (18), devido a uma cratera. Segundo moradores da região, pelo menos 17 veículos tiveram os pneus estourados após passar pelo enorme buraco.
Ainda de acordo com testemunhas, o buraco já existia. Por volta das 18h20, eles colocaram entulho para tapar o buraco e melhorar a situação para quem passa pelo local.
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TEVE PREJUÍZO? VEJA COMO PROCEDER
Em casos como esse, em que um cidadão acaba prejudicado por uma obra pública, pode surgir a dúvida de como proceder em relação à busca por direitos e indenização. O advogado especializado em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor e professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Luiz Gustavo Tardin, esclarece o que deve ser feito para que os danos sejam ressarcidos.
De acordo com Tardin, o primeiro passo é provar o dano com fotos e vídeos, e também anotar nomes de testemunhas. Depois, é preciso identificar a qual órgão pertence à obra e então realizar um orçamento em três possíveis oficinas. O concerto será realizado na de menor valor e, então, entrar com uma ação de reparação de danos. Caso o veículo tenha seguro, a cobrança será feita pela franquia.
Se o veículo prejudicado for um táxi, por exemplo, ele também pode cobrar os lucros que ele perdeu por causa do acidente. Antes da ação, ele pode procurar o órgão e fazer a reclamação para ver se indenizam sem precisar procurar a justiça. Deve ser uma reclamação escrita e é necessário protocolar no órgão, explica o advogado.
Caso valor da indenização seja de 40 salários mínimos, a ação deve ser feita no Juizado Especial Cível ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Se o valor for igual ou superior a 60 salários mínimos, o cidadão deve procurar a justiça comum.

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