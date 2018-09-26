Em protesto, moradores pedem segurança para crianças em São Pedro

Protesto de moradores pediu segurança para as crianças no bairro São pedro, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Moradores do Bairro São Pedro, em Vitória , fecharam a Rodovia Serafim Derenzi na manhã desta quarta-feira (26) em protesto por mais segurança para as crianças do bairro. Quem vive na região reclama que, há cerca de 20 dias, um veículo Chevrolet Corsa, de cor preta, tem abordado meninos e meninas nas ruas do bairro. Com medo, pais procuraram a polícia e agora pedem providências.

A técnica de laboratório, Iraneth Pereira dos Santos, de 39 anos, conta que na última quinta-feira (20), o filho, de 10 anos, foi parado e convidado a entrar no carro quando voltava para casa, depois de ir a um projeto de futebol no bairro.

"Meu filho estava saindo do projeto de futebol, na praça Dom João Batista, na Rua Guilherme Bacini, quando foi abordado por um homem em um Corsa preto. Abriu a porta e chamou ele para entrar, mas como a gente instruiu ele a não falar com estranhos, ele voltou correndo para o projeto para ver se encontrava ajuda. Ele ficou escondido lá, porque não encontrou mais as professoras do projeto, e ficou esperando para ver se o carro tinha ido atrás dele. Como ele não viu mais o carro, ele voltou por outro caminho, pela rua da feira, onde encontrou minha vizinha que levou ele para casa. No mesmo dia aconteceu um outro relato, com outra criança desse mesmo projeto. A mãe do menino entrou em contato comigo dizendo que o filho dela também tinha sido abordado por um carro. Meu filho chegou em casa muito assustado, não tem como uma criança inventar uma história dessas. Queremos segurança. Nossas crianças tem direito de ir e vir, a gente não pode deixar acontecer o pior para depois tomar providências", reclama.

Iraneth registrou um boletim de ocorrência na polícia, mas nem todos os pais que têm filhos, que foram abordados pelo mesmo veículo, teriam feito denúncia na delegacia. A diarista Val Moura, de 45 anos, faz parte de uma comissão em favor das crianças, e diz que muitos pais têm medo de denunciar.

"Tem mais ou menos 20 dias que a gente está nessa história desse Corsa preto. Eu tenho um filho de três anos, a gente manda as crianças para creche, para escola, mas fica com medo. A gente precisa trabalhar. Na semana passada, esse mesmo Corsa saiu puxando uma menina, ela ficou até machucada. Não sei se os pais também registram a ocorrência, porque muitos têm medo de falar", contou.

POLÍCIA MILITAR VAI ABORDAR VEÍCULOS

A Polícia Militar afirmou que o comando da 5ª Companhia do 1º Batalhão está atento aos relatos de moradores do bairro e que o patrulhamento foi intensificado na região.

De acordo com a PM, caso um veículo com as mesmas características - Chevrolet Corsa, de cor preta - seja visto transitando pela região de São Pedro será abordado para verificação. É importante que a comunidade acione uma viatura da PM em casos de suspeita. Caso haja vítima, o fato deve ser registrado na delegacia, declarou, ainda em nota.