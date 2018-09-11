Em junho, Terceira Ponte ficou interditada por cinco horas

Em 12 de junho deste ano, a Terceira Ponte, principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha, ficou fechada nos dois sentidos por quase cinco horas devido uma operação de resgate realizada por homens do Corpo de Bombeiros. Quase três meses depois, nesta segunda-feira (10), a cena se repete. Desta vez, a interdição ultrapassou a sexta hora. O bloqueio total ocorreu às 15h19 e, às 22h, a Terceira Ponte permanecia fechada.
No dia 12 de junho, a interdição começou por volta das 10h20, quando os bombeiros atuavam para evitar uma tentativa de suicídio. Naquela ocasião, o bloqueio, que teve fim por volta das 15h, provocou reflexos no trânsito em vários pontos da Grande Vitória. Longas filas de congestionamento se formaram, principalmente, nas vias de acesso a Vila Velha.
Com o trânsito completamente parado na ponte, a concessionária Rodosol abriu os portões entre as pistas para que motoristas pudessem retornar. No caso desta segunda-feira, veículos que já estavam na ponte antes do bloqueio foram liberados apenas por volta das 20h. Os acessos, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, permanecem fechados.
Na ocorrência de junho, policiais e bombeiros conseguiram sucesso na ocorrência. Um homem foi salvo após horas de negociações.