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Em junho, Terceira Ponte ficou interditada por cinco horas

Na ocorrência de junho, policiais e bombeiros conseguiram sucesso na ocorrência. Um homem foi salvo após horas de negociações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 00:41

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 00:41

A Terceira Ponte foi interditada por solicitação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, na manhã do dia 12 de junho Crédito: Internauta
Em 12 de junho deste ano, a Terceira Ponte, principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha, ficou fechada nos dois sentidos por quase cinco horas devido uma operação de resgate realizada por homens do Corpo de Bombeiros. Quase três meses depois, nesta segunda-feira (10), a cena se repete. Desta vez, a interdição ultrapassou a sexta hora. O bloqueio total ocorreu às 15h19 e, às 22h, a Terceira Ponte permanecia fechada.
No dia 12 de junho, a interdição começou por volta das 10h20, quando os bombeiros atuavam para evitar uma tentativa de suicídio. Naquela ocasião, o bloqueio, que teve fim por volta das 15h, provocou reflexos no trânsito em vários pontos da Grande Vitória. Longas filas de congestionamento se formaram, principalmente, nas vias de acesso a Vila Velha.
Trânsito na Terceira Ponte fez muitos motoristas ficarem ser ter como sair do lugar Crédito: Fernando Madeira
Com o trânsito completamente parado na ponte, a concessionária Rodosol abriu os portões entre as pistas para que motoristas pudessem retornar. No caso desta segunda-feira, veículos que já estavam na ponte antes do bloqueio foram liberados apenas por volta das 20h. Os acessos, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, permanecem fechados.
> Interdição na Terceira Ponte: impacientes, motoristas fazem buzinaço
> REFLEXOS | Caos no trânsito após interdição da Terceira Ponte
Na ocorrência de junho, policiais e bombeiros conseguiram sucesso na ocorrência. Um homem foi salvo após horas de negociações.

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