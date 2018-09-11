Em junho, Terceira Ponte ficou interditada por cinco horas

Em 12 de junho deste ano, a Terceira Ponte, principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha,devido uma operação de resgate realizada por homens do Corpo de Bombeiros. Quase, a cena se repete. Desta vez, a interdição ultrapassou a sexta hora. O bloqueio total ocorreu às 15h19 e, às 22h, a Terceira Ponte permanecia fechada.