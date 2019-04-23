Em fase de teste, "Super-Transcol" circula pela Grande Vitória

Super-Transcol é visto circulando na Grande Vitória Crédito: Izaac Lopes

Ceturb-ES) foi visto na manhã desta terça-feira (23) circulando pela Grande Vitória — especificamente pela Serra e pela Avenida Fernando Ferrari, já em Vitória. O novo ônibus que está sendo testado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo () foi visto na manhã desta terça-feira (23) circulando pela— especificamente pelae pela, já em

O veículo é maior do que os ônibus convencionais que já circulam e, por conta disto, foi batizado pelos internautas nas redes sociais de "super-Transcol". Entretanto, o veículo é menor do que os ônibus articulados, ou seja, fica em um meio termo entre os dois modelos que já fazem parte do Sistema Transcol.

Transcol. Quanto à dimensão do veículo: o ônibus convencional tem 12 metros de comprimento e capacidade total para 72 pessoas. O que está em teste tem 15 metros e capacidade para até 110 passageiros. Já o ônibus articulado pode comportar entre 128 e 135 pessoas, dependendo do modelo do

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Em fevereiro deste ano, o diretor da operação da Ceturb, Anderson Barbosa, relatou que a companhia já sabia da existência deste veículo no mercado, então, a fabricante, como forma de divulgação, ofereceu uma amostra para ser testada.

"Nos foi apresentada a planta do veículo e fizemos algumas verificações para passar para o teste e se era possível operar dentro do nosso sistema. Com tudo certo, demos autorização para fazer a pintura do veículo com o mesmo layout dos veículos que já circulam. Agora vai ser feito a solicitação de cadastro de veículo", explicou Barbosa na ocasião, descrevendo o passo a passo que antecedia o teste.

O QUE DIZ A CETURB

A reportagem do Gazeta Online conversou nesta terça-feira (23) novamente com o diretor de operação da Ceturb, Anderson dos Santos Barbosa, e ele explicou que a ideia é que este veículo possa fazer um teste em operação saindo de cada garagem, para que eles possam detectar a real necessidade e efetividade do ônibus em operação.

"Até o momento, temos somente um veículo cadastrado e em operação. A fabricante solicitou a realização do teste em operação no Sistema Transcol. Empresas nos repassaram a solicitação. A ideia é que este veículo circule em cada empresa do consórcio. Temos dois consórcios e várias empresas. Quem quiser fazer este teste, é só solicitar", explicou.

O "super-Transcol" está autorizado para carregar passageiros, mas não são exclusivos de uma única linha. Nesta terça-feira (23), ele circulou com a linha 503, que faz Terminal de Laranjeiras / Terminal de Vila Velha, passando pela Reta da Penha e pela Avenida Carlos Lindenberg.

"Apesar do apelido que ganhou nas redes sociais, não faz muito sentido chamá-lo de 'Super-Transcol', porque o articulado tem a capacidade maior que esse veículo. Para os nossos ônibus convencionais, sim, ele tem capacidade muito superior. A ideia não é fazer substituição, e sim um teste para a gente entender, verificar a viabilidade dele no sistema, fazer essa contagem média de carregamento, embarque e etc. No futuro, as empresas que tiverem interesse de adquirir esse veículo, terão a permissão da Ceturb, se a companhia assim entender", detalhou.