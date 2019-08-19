Crédito: Eduardo Dias

sarampo, o Espírito Santo está recebendo um reforço de mais de 40 mil doses da vacina tríplice viral, que protege do sarampo e também da caxumba e rubéola. E as prefeituras da Grande Vitória, que têm intensificado o trabalho de vacinação, vão manter as ações para a ampliar a cobertura de imunização. Em alerta contra o, o Espírito Santo está recebendo um reforço de mais de 40 mil doses da vacina tríplice viral, que protege do sarampo e também da caxumba e rubéola. E as prefeituras da Grande Vitória, que têm intensificado o trabalho de vacinação, vão manter as ações para a ampliar a cobertura de imunização.

As ações vão ser reforçadas porque a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) acabou de receber, e já começaram a ser distribuídas para os municípios, 22 mil doses da tríplice viral. Até o final deste mês, mais 20 mil doses da vacina devem chegar ao Espírito Santo.

foi confirmado no Estado um caso da doença, uma jovem de Cariacica que esteve em São Paulo e adoeceu na volta à cidade natal. Diante do episódio, no sábado (17), plantões de imunização foram promovidos em unidades de saúde e outros pontos estratégicos. As atividades aconteceram nos municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, e atingiram números satisfatórios, de acordo com as prefeituras. Na última semana,, uma jovem de Cariacica que esteve em São Paulo e adoeceu na volta à cidade natal. Diante do episódio, no sábado (17),foram promovidos em unidades de saúde e outros pontos estratégicos. As atividades aconteceram nos municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, e atingiram números satisfatórios, de acordo com as prefeituras.

Your browser does not support the audio element. Em alerta contra o sarampo, Estado recebe mais 40 mil doses de vacina

SERRA

Serra, as pessoas aproveitaram o último sábado para se vacinar nas unidades dos bairros Jacaraípe e Serra Dourada. Este foi o segundo fim de semana seguido com mutirão de vacinação e foram aplicadas cerca de 500 doses. No município, a cobertura vacinal está dentro da meta, com mais de 93% do público-alvo imunizado. No município da, as pessoas aproveitaram o último sábado para se vacinar nas unidades dos bairros Jacaraípe e Serra Dourada. Este foi o segundo fim de semana seguido com mutirão de vacinação e foram aplicadas cerca de 500 doses. No município, a cobertura vacinal está dentro da meta, com mais de 93% do público-alvo imunizado.

Na cidade, a vacina é disponibilizada durante a semana, em todas as 38 unidades de saúde, de acordo com o horário da sala de vacina de cada uma, que varia das 8h às 16h30.

VIANA

Viana teve a oportunidade de se imunizar contra o sarampo em uma ação de vacinação que aconteceu em todas as unidades de saúde do município, no sábado. De acordo com dados da prefeitura, mais de mil pessoas receberam a dose só no mutirão, e mais de cinco mil já foram imunizadas no município, números que são considerados dentro do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde. A população deteve a oportunidade de se imunizar contra o sarampo em uma ação de vacinação que aconteceu em todas as unidades de saúde do município, no sábado. De acordo com dados da prefeitura, mais de mil pessoas receberam a dose só no mutirão, e mais de cinco mil já foram imunizadas no município, números que são considerados dentro do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

A vacina continua sendo oferecida nas unidades e na Central Vianense de Vacinas e Medicamentos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 15 horas. Nesta terça-feira (20), a campanha será levada para a região rural de Viana e, na quarta-feira (21), para as escolas da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Viana informou ainda que mais um mutirão acontecerá no próximo sábado (24).

CARIACICA

Cariacica, onde foi registrado o único caso de sarampo confirmado, também houve mutirão no sábado. E o trabalho de imunização permanece em 17 das 28 unidades do município (Bela Aurora, Bela Vista, Operário, Cariacica Sede, Itaquari, Itapemirim, Novo Brasil, Nova Rosa da Penha II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco, Jardim América, Porto de Santana, Jardim Botânico e Valparaíso). O atendimento é feito das 7h30 às 15h30, e o morador deve apresentar CPF ou cartão nacional do SUS e também cartão de vacina para aplicação da dose. Se a pessoa não tiver, será iniciado um novo esquema vacinal. Em, onde foi registrado o único caso de sarampo confirmado, também houve mutirão no sábado. E o trabalho de imunização permanece em 17 das 28 unidades do município (Bela Aurora, Bela Vista, Operário, Cariacica Sede, Itaquari, Itapemirim, Novo Brasil, Nova Rosa da Penha II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco, Jardim América, Porto de Santana, Jardim Botânico e Valparaíso). O atendimento é feito das 7h30 às 15h30, e o morador deve apresentar CPF ou cartão nacional do SUS e também cartão de vacina para aplicação da dose. Se a pessoa não tiver, será iniciado um novo esquema vacinal.

VILA VELHA

Vila Velha aproveitaram o final de semana para se imunizar contra o sarampo em uma ação promovida pela prefeitura em shoppings e nas unidades de saúde do município, que atenderam a população em horário especial. Nesses locais foram registradas longas filas de pessoas à espera da vacina. Moradores deaproveitaram o final de semana para se imunizar contra o sarampo em uma ação promovida pela prefeitura em shoppings e nas unidades de saúde do município, que atenderam a população em horário especial. Nesses locais foram registradas longas filas de pessoas à espera da vacina.

A Prefeitura de Vila Velha informou que ainda não contabilizou os dados do mutirão realizado no fim de semana. De acordo com informações da secretaria de saúde, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade para toda a população, das 7h às 16h30.

VITÓRIA

Vitória, os moradores podem se vacinar indo diretamente a qualquer uma das 28 unidades de saúde com sala de imunização. A Capital do Estado não realizou nenhum mutirão de vacinação contra o sarampo. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, em, os moradores podem se vacinar indo diretamente a qualquer uma das 28 unidades de saúde com sala de imunização.

Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

SARAMPO NO ES

De acordo com a Sesa, até o momento foram notificados 74 casos suspeitos de sarampo no Espírito Santo. Desses, 70 foram descartados, três estão em investigação e um caso foi confirmado na cidade de Cariacica. O órgão vai divulgar na próxima quarta-feira (21) um novo boletim epidemiológico com a atualização dos casos no Estado.

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