Em 2011, porta de helicóptero com vice-governador do ES se soltou

Há sete anos, no dia 9 de novembro de 2011, o ex-vice-governador do, Givaldo Vieira, passou por apuros durante um voo de, em, noo.É que a porta da aeronave da Polícia Militar se desprendeu e caiu em pleno voo. O piloto precisou fazer um pouso de emergência e depois seguiu para, mesmo sem a proteção na aeronave.