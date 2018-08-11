Em 2011, porta de helicóptero com vice-governador do ES se soltou

Há sete anos, no dia 9 de novembro de 2011, o ex-vice-governador do Espírito Santo, Givaldo Vieira, passou por apuros durante um voo de helicóptero, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. É que a porta da aeronave da Polícia Militar se desprendeu e caiu em pleno voo. O piloto precisou fazer um pouso de emergência e depois seguiu para Vitória, mesmo sem a proteção na aeronave.
Na época do ocorrido, estavam no helicóptero o ex-vice-governador, um piloto, co-piloto, o ex-secretário estadual de agricultura Ênio Bergoli e os ex-deputados Henrique Vargas e Genivaldo Lievori, além de um cerimonialista. Eles estavam voltando de uma inauguração de um mercado popular de alimentos em São Gabriel da Palha.
Após a decolagem, a aeronave apresentou um problema e os ocupantes ouviram um grande barulho. O piloto chegou a reduzir a velocidade, quando a porta se desprendeu parcialmente. Ao tentar fixar o objeto, a porta caiu em um pasto do município. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.