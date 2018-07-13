Eleição em sindicato pode provocar atrasos em ônibus nesta sexta-feira

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Bernardo Coutinho

A eleição da nova direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), que começa as 4h desta sexta-feira (13), pode provocar atrasos na saída dos coletivos das garagens. A Chapa 3 ameaça segurar os rodoviários dentro das garagens até que eles tenham votado.

Segundo o coordenador de campanha da Chapa 3, Lúcio Lima, há o receio de que não haja tempo hábil entre a hora de chegada do trabalhador na garagem e a hora de saída para o terminal. "É um processo demorado, os mesários são da própria categoria, as listas são longas. Não vai dar tempo de eles votarem e ainda cumprirem o horário", diz.

Lúcio diz que ficou deliberado em reunião da chapa que, caso os trabalhadores não tenham tempo de participar da eleição, eles vão bloquear a saída até que todos tenham votado.

Para a advogada da comissão eleitoral do Sindirodoviários, Ana Maria Nogueira Lopes, o objetivo da ação da Chapa 3 é provocar tumulto no dia da eleição.

Eles queriam que as urnas fossem colocadas dentro dos terminais. Mas ficou acordado que elas seriam colocadas nas garagens das empresas para garantir a segurança dos passageiros. Eles não se conformam, afirma a advogada.

Segundo Ana Maria, o Sindicato já alertou a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública das intenções da Chapa 3. Uma eleição do porte do Sindirodoviário sempre pode ter algum problema, disse.

PROTESTO

A Chapa 3, batizada de Direção Certa CUT, foi responsável por um protesto que interditou o trânsito no Centro de Vitória na manhã desta quinta-feira (12). O bloqueio começou por volta das 7h e foi encerrado às 8h30 após intervenção de policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

De acordo com o presidente da comissão eleitoral do Sindirodoviários, Roberto Argolo, a Chapa 3 vai disputar a eleição com apenas 17 componentes. Quatro pessoas que compunham a chapa foram impugnados, dois conseguiram na Justiça o direito de disputar a eleição, mas outros dois estão proibidos de participar do processo eleitoral.

No entanto, segundo o coordenador de campanha da chapa, houve apenas duas impugnações, que foram revertidas na Justiça.