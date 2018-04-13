'Ele tem que ficar 30 anos na cadeia', pede mãe de Thayná

Amigos e parentes da menina Thayná pediram por justiça em frente ao Fórum Criminal de Viana. Sob gritos de assassino, Ademir chega ao local para depor Crédito: Fernando Madeira

Ele tem que ficar 30 anos na cadeia. A frase reflete do desejo de justiça da mãe da menina Thayná Andressa de Jesus Prado, 12 anos, que foi sequestrada, estuprada e morta no final do ano passado, no bairro Universal, em Viana.

Clemilda Aparecida de Jesus, 31 anos, compareceu à primeira audiência do caso, na tarde desta quinta-feira (12), no Fórum Criminal de Viana. É o primeiro passo para definir o futuro de Ademir Lúcio Ferreira, 55, acusado do crime.

Por volta das 13h, a mãe, acompanhada por parentes e amigos, chegou em um ônibus alugado à porta do fórum. Com cartazes e gritos por justiça, eles esperaram a chegada do réu. Exatamente às 13h20, Ademir chegou, no cofre de uma viatura da Secretaria de Justiça (Sejus), e foi colocado em uma sala, onde permaneceu, antes de ser ouvido.

No momento em que a viatura estacionou, os manifestantes o receberam com gritos de assassino. Clemilda não resistiu e se emocionou.

Parece que eu estou vivendo tudo outra vez. Parece que o pesadelo não acaba. Esse monstro está aí cheio de proteção e quem precisava era a minha filha, afirmou.

Em seguida, ela e outras quatro testemunhas de acusação foram as primeiras a serem ouvidas no gabinete da juíza da 3ª Vara Criminal. Os cinco depoimentos duraram, no total, cerca de 2h30.

Após a mãe de Thayná ser ouvida, chegou a vez de Ademir. O interrogatório durou cerca de uma hora. Depois de terminada a audiência, o acusado foi colocado de volta na viatura e retornou ao Complexo Penitenciário de Xuri.

PRÓXIMA ETAPA

Segundo o advogado da família de Thayná, Jeferson Campana, a fase de instrução criminal foi finalizada ainda ontem. Ele explicou os próximos passos. Acabou a fase de instrução criminal. Agora seguirá para as alegações finais e para uma decisão da juíza. Ela vai analisar para ir para a pronúncia e depois o júri popular, disse.

Na semana passada, Ademir Lúcio foi condenado a 34 anos de prisão pelo crime de estupro praticado contra uma menina de 11 anos, três dias antes da morte de Thayná.

Segundo a Polícia Civil, Ademir abordou a menina oferecendo uma carona e a levou a para um depósito de material de construção, onde a estuprou dentro do carro. Após o crime, ela foi abandonada no meio da rua e precisou ser hospitalizada.

O CASO

SEQUESTRO

A menina foi sequestrada pela manhã, no dia 17 de outubro, em Universal, Viana.

CARRO

Após a divulgação do vídeo do sequestro, o carro de Ademir é localizado em Guarapari no dia 7 de novembro.

OSSADA

No dia 10, uma ossada de criança e roupas foram encontrados em um matagal, em Viana.