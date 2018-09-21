'El Niño' pode influenciar no clima do ES durante a primavera

Imagem ilustrativa - Ipê amarelo na primavera de Pedra Azul ES Crédito: Oberdam Lacerda de Coura

A estação mais colorida do ano, a primavera, terá início neste sábado (22) exatamente às 22h53. A informação é do Instituto Nacional de Meterorologia (INMET), que fez um prognóstico climático para este período florido. Para o Espírito Santo, pode-se esperar chuvas em níveis normais para a época do ano.

A primavera, que vai até o dia 21 de dezembro, é caracterizada, como explica o INMET, pelo período de transição entre as estações seca e chuvosa, e há o início de convergência de umidade, que define a qualidade do período chuvoso sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, em que o ES está.

"EL NIÑO"

Durante a estação, o INMET afirma que há grande probabilidade do fenômeno El Niño, que muda os padrões de vento e afeta os regimes de chuva em regiões tropicais, acontecer até o final da estação, mas com curta duração.

Já a previsão do Climatempo para a primavera é de que a chuva para o Espírito Santo fique abaixo da média. Em outubro, as frentes frias previstas chegarão pelo mar e não pelo continente, o que desfavorece que as chuvas sejam melhor distribuídas. Em novembro e dezembro, as chuvas terão incidência abaixo da média.

REGIÃO SUDESTE

Para o Sudeste, a previsão para os próximos três meses indica que devem permanecer áreas com chuvas abaixo da faixa normal nesta estação. Mas de modo geral, o modelo climático do INMET indica que as temperaturas devem permanecer acima da média em grande parte da região no mesmo período.