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Educação

EJA: mais de 35 mil novas vagas no Espírito Santo

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocorre de forma semipresencial; as inscrições podem ser feitas no site da Secretaria da Educação

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 18:53
157 escolas de todo o Espírito Santo participam do EJA Crédito: Shutterstock
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciou nesta quinta-feira (14) a abertura de 35.240 vagas para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA)  o antigo Supletivo  em escolas de todo o Espírito Santo. Os candidatos que têm acima de 15 anos podem se candidatar para fazer o ensino fundamental, que é dividido em primeiro e segundo segmento. O primeiro segmento é do 1º ano ao 5º ano, o segundo é do 6º ao 9º ano.
Já os candidatos com mais de 18 anos podem também se candidatar para as vagas do ensino médio. Para concluir o ensino fundamental na rede regular de ensino são necessários oito anos. No supletivo, os alunos concluem em quatro anos (dois anos o primeiro segmento e mais dois anos o segundo segmento). O ensino médio na rede regular é concluído em três anos, mas no supletivo o curso é feito um ano e meio.
COMO FUNCIONA?
O EJA funciona como curso semipresencial - os alunos vão à escola nas terças, quartas e quintas-feiras. Na segunda e na sexta-feira, a atividade é feita em casa. As inscrições podem ser feitas no site da Sedu.
Para quem já faz o curso, é necessário realizar a rematrícula ou, então, a transferência de unidade a partir desta segunda-feira (18) até o dia 6 de julho. Já a matrícula para novos alunos vai do dia 9 ao dia 13 de julho.
Quem não tiver como fazer a matrícula ou rematrícula na internet, é só procurar qualquer escola do Estado e avisar na secretaria que quer realizar a inscrição.
Depois disso, o resultado será divulgado no dia 20 de julho. Deste dia até o dia 27, as pessoas precisam levar uma série de documentações para confirmar a matrícula na escola onde foi selecionado.

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