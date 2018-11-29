Edital da greve dos rodoviários deve ser publicado nesta quinta

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

O edital de greve dos rodoviários deve ser publicado nesta quinta-feira (29), segundo o presidente do sindicato da categoria, José Carlos Salles Cardoso. O documento, conforme determina a lei, deve ser publicado com 72 horas de antecedência à paralisação. Os rodoviários prometem cruzar os braços a partir da zero hora da próxima segunda-feira (2).

A aprovação pela greve ocorreu nesta terça-feira (27) após duas assembleias com os rodoviários. Eles não aceitaram a proposta dos patrões de reajuste linear de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde. Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real. Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários.

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A paralisação vai afetar tanto os ônibus do Sistema Transcol quanto os municipais de Vitória e Vila Velha. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte público todos os dias.

No próximo domingo (1º), a categoria fará uma reunião para decidir como será o momento. Se até houve alguma proposta das empresas, os rodoviários prometem estudá-la, evitando a paralisação. No entanto, o movimento segue confirmado para segunda-feira.

"Vamos respeitar a lei de greve, colocando 30% da frota nas ruas. Vamos fazer uma greve com responsabilidade. Há muito tempo o rodoviário está tendo perdas", disse o presidente do SindiRodoviários.

A GVBus diz que vai aguardar a comunicação oficial do movimento para tomar as medidas legais para a manutenção do funcionamento do Sistema Transcol, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população.

PREJUÍZO NO COMÉRCIO