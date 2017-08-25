Eco101 diz que vai duplicar BR. Só não diz onde

BR 101, em Viana: concessionária não divulga locais onde deve intervir Crédito: Ricardo Medeiros

A concessionária Eco101 garante que a duplicação que irá fazer na BR 101 será bem maior do que os 12 quilômetros previstos no estudo por ela contratado, mas não detalha onde serão realizadas essas obras. Em nota divulgada ontem, a empresa afirma que a proposta encaminhada para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) resulta na duplicação de mais de 220 quilômetros.

Matéria divulgada nesta quinta-feira (24) por A GAZETA traz detalhes do estudo da empresa Logit, contratado pela concessionária. Nele, a previsão é de que a duplicação da BR 101 deve acontecer em apenas cinco trechos, que, juntos, totalizam 12 quilômetros. As obras aconteceriam a partir de 2021 e a última delas têm previsão para 2041, três anos após o término do contrato.

CONTORNOS

Em nota a Eco101 informa que se propõe duplicar 91,7 km da rodovia, implantar outros cinco contornos de centros urbanos (São Mateus, Linhares, Ibiraçu, Fundão e Rio Novo do Sul), o que representaria mais 70 km de efetiva duplicação da rodovia, e ainda construir 57,4 km de faixa adicional (terceira faixa).

Na proposta encaminhada para a ANTT, a que foi anexado o documento da Logit, a concessionária apresenta um cronograma de ampliações da rodovia, que contempla um quadro com as faixas adicionais (terceiras faixas), e outro com as duplicações e faixas adicionais em trechos duplicados (vias marginais), somadas. Neste último quadro não fica claro onde e quando vão ser feitas as novas duplicações.

O contrato, assinado em 2013, estabelece que toda a rodovia deverá ser duplicada. Até o momento nenhum quilômetro duplicado foi entregue. A nota da Eco101 destaca ainda que já investiu R$ 890 milhões em obras e serviços na rodovia. No período entre maio de 2014 a 2016 foram arrecadados com pedágio R$ 510 milhões.

PERGUNTAS FEITAS À ECO 101

Questionamentos

Após receber a nota da Eco101, divulgada para a imprensa, a reportagem entrou em contato com a empresa e fez alguns questionamentos. As respostas, porém, não esclarecem as dúvidas.

Duplicação de 220km

Pode nos informar o trecho do documento que contém as informações de que a duplicação, no geral, vai totalizar mais 220 quilômetros? Pode detalhar como chegou a este número? Onde vão ser realizadas essas obras?

Duplicação de 91,7 km

Em outro trecho de sua nota vocês (Eco101) relatam que se propõem a duplicar 91,7 quilômetros. De qual trecho a qual trecho isso está previsto? Quando eles vão ser executados?

Cronograma

O cronograma de ampliação que foi anexado à proposta encaminhado à ANTT não contempla somente o que é duplicação. É uma tabela que inclui duplicação e faixas adicionais a vias duplicadas. Quanto será feito de novas duplicações?

Resposta da Eco101